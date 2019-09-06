苓雅出現本土登革熱第1型 衛武營、文化中心周邊居民小心

2019-09-06 19:36

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市苓雅區出現本土登革熱第1型病例，患者2度感染登革熱，常至衛武營及文化中心活動，已啟動緊急防治工作。

高雄市府今天（6日）接獲中央認可實驗室檢驗，確診第52例本土登革熱個案，該案為居住於苓雅區凱旋里50多歲男性，9月5日開始出現發燒及關節痛症狀，當天就醫抽血快篩為登革熱NS1陽性，6日確診本土登革熱，檢驗為分型第1型。

衛生局副局長林盟喬說，病例無慢性病史，2015年11月曾罹患登革熱、近期無出國史，常至苓雅區武廟市場附近購物及用餐，每天下午到高雄市文化中心及衛武營公園散步，防疫團隊啟動防治作業，於鄰居住家查獲多處積水容器，地下室積水已孶生病媒蚊。

今年以來，高雄市本土登革熱病例累積至52例，分布於9個行政區、23個里別，其中，20個里已解除疫情警報，目前監控警戒期為仁武區五和里、左營區新上里及今天新增苓雅區凱旋里。

疾管單位提醒，衛武營公園為熱門休憩場所，8月以來使用高效能捕蚊燈監控病媒密度，累計捕獲101隻成蚊、清除孶生源陽性點52處，提醒民眾運動、聽音樂會或欣賞戲劇，需穿著淺色長袖衣褲，或使用政府核可含DEET或Picaridin防蚊液，避免病媒蚊叮咬。

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