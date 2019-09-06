桃園婦幼商品展即日起至9日止 巧克力共和國登場

2019-09-06 20:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園婦幼商品展從今天起一連4天在八德區巧克力共和國舉行，每日上午10點到下午5點免費入場，現場除各項優惠商品外，消費滿千元即可現場試手氣，可將價值2千元限量福袋帶回家，另可參加雙重抽獎，總獎額超過400萬元，獎項包括JVC 65吋曲面液晶顯示器、寶寶的探索世界等。

現場規劃「萌寶貝名品區」、「孩童育樂天堂區」、「孕媽咪貼心健康區」、「俏媽咪美容時尚區」、「舒活調理美食區」、「公益區」6大區，共有66家廠商參展，活動現場還規劃「一元競標搶好康」活動，拍賣所得將全數捐給社會公益使用，另桂格公司贊助消費早鳥禮、每日限量100份滴雞精及每日排隊禮、每日限量250份成長奶。

民眾當日累積消費滿1千元即可參加雙重抽獎，累積消費滿2千元，還可在現場兌換鑀德恩公司贊助的「媽媽購物袋」，每日限量250個，另活動期間規劃2場momo見面會、寶寶爬行比賽、巧克力DIY、寶寶圈圈樂趣味競賽等節目。

此外，9月8日將邀請金牌好店－新百王餐廳主廚至現場料理教學，讓大家很輕鬆完成美味又營養的「紅藜仙丹黃金鷄湯」，讓孕媽咪除了月子餐外，偶爾可以換個口味，品嚐既安心又健康的雞湯，活動詳情請至「桃園婦幼商品展」活動官網、FB粉絲團查詢。

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