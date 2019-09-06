高雄國際旅展高雄巨蛋登場 超優惠方案幫民眾省荷包

2019-09-06 22:51

〔記者張忠義／高雄報導〕時序入秋，旅遊旺季即將到來，南台灣最大規模旅展，今天起一連四天在高雄巨蛋登場！暑假後淡季最大促銷，展出主題豐富多元，首屆曝光留遊學中心、日本主題館，以及海內外優惠行程、五星飯店超值餐券、頂級飯店住宿券及嚴選伴手禮等眾多單位，要讓民眾吃喝玩樂一站購足。

這次國旅的部分為配合政府擴大秋冬旅遊補助讓民眾有感，無論是團體旅遊或自由行都有折扣，自由行每人最高可折2000元，搭配業者祭出的超優惠方案，可說是幫民眾一省再省，折扣殺很大。

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