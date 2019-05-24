韓國限量團9900元 高雄國際旅展開幕

2019-05-24 23:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2019高雄國際旅展今天開幕，在高雄展覽館舉辦4天，吸引日本20多縣市、中國14個省市及我國上百個業者設攤，提供日本最高第二人減6000元、高雄出發至大阪只要2萬6900元、韓國限量團9900元等行程，並有花季度假飯店平日買五送一住宿券優惠。

行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍由高雄旅行公會理事長吳盈良陪同參與開幕式，還到雄獅旅行社、華航及長榮航空等攤位造勢，吸引工作人員合影，展現陳其邁在地暖男魅力。

陳其邁說，觀光為無污染工業，也是經濟發展火車頭，行政院為高雄國際機場擴建設計案挹注經費252億元，預計2035年改建完成將帶進更多國際旅客，而捷運黃線經費籌建經費1144億元，中央核定補助8000億元。

韓國瑜為高雄館揭幕，與觀光局長潘恒旭、五月份觀光代言人波特王觀看原住民「祖韻文化樂舞團」熱舞，館內有算命一條街老師解說命理，烏魚子、芋頭酥等十大人氣伴手禮，韓國瑜邀請民眾體驗軍事、醫療及宗教旅遊行程、感受人民熱情。

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