旅展聲援反送中 送你香港來回機票

2019-06-14 22:03

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄巨蛋國際旅展今天起一連四天在巨蛋登場，今天開幕舉辦聲援香港反送中條例，從福袋排隊來賓中抽出5名幸運來賓晉級參加「前進香港 為自由發聲」大聲公比賽，參賽者先大口吃完「嗆」辣「北京」烤鴨後，以大聲公的方式喊出「香港自由—行」，分貝最高者為優勝，可獲得香港來回機票。

迎夏出遊去，暑假前最後一檔的國際旅展今天登場，參展廠商匯集品牌旅行社海內外優惠行程、五星飯店超值餐券、頂級溫泉飯店住宿券及嚴選伴手禮等112家單位，吃喝玩樂一站購足，遊山玩水輕鬆GO！

旅展期間好康大方送！上千個免費夏日福袋旅展期間天天限量送，袋袋有獎，只要參與大會開幕趣味競賽晉級獲勝民眾，即可獲得東京來回機票，樂遊日本血拼去！逛展填妥摸彩資料，再抽新加坡機票與環球影城套票組，免費玩瘋新加坡！逛展消費滿額，還有國內住宿券等多項大獎等你抽，旅展期間來現場的民眾，只要完成按讚打卡上傳活動步驟，就有機會抽中哈根達斯冰淇淋兌換券，讓你清涼消暑一夏！

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