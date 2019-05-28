搶攻暑假旅遊商機 台中國際旅展5/31~6/3登場

2019-05-28 12:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕搶攻暑假旅遊商機，台中國際旅展將於5月31日至6月3日在台中國際展覽館舉行，由台中市旅行公會主辦，以國際旅遊為主，而國民旅遊則是首推部落之旅，不再只賣觀光景點。

台中國際旅展將於5月31日開展，展期4天，這次共有150家廠商參展，有多個海外觀光局處及航空公司參展共400個攤位，想出國搶便宜的民眾，可在此一旅展尋寶。

主辦單位表示，台灣人最喜歡去日本、其次中國，第三名是韓國，而此檔的旅展，主攻暑假，國外至少可便宜1至2千元，也可當場議價，而餐券則是4至7折，國民旅遊有下殺3折，而且還推出部落旅遊。

距離暑假還有1個月，此檔旅展也搶淡季業績，有業者推出香港目由行3日旅展價2999元，澳門自由行3日旅展價2999，海南三亞4日3999元、另外鎖定哈韓族推出台中飛韓國5日，買一送一旅展價只要13999元起，想去歐洲，奧地利加捷克童話遊船10日，旅展價39999元起，不到4萬元，以上皆未稅。

此外，在國民旅遊方面，有來趣旅行社推武界部落二天一夜，原價5100元，旅展價3599元，大東旅行社推宜蘭樂水部落、新竹司馬庫斯、苗栗馬拉那部落、台中裡鶴部落等，原價一人4500元，現場價現折1千元，只要3480元。

花蓮飯店一泊二食2千有找，宜蘭礁溪飯店一泊二食含早晚餐4千有找，還有外島行程，綠島套裝行程原價一人5100元，現場價2100元起，蘭嶼套裝一人7100元，旅展價3999元起等。

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