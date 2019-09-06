嘉義海區最大飯店長榮文苑酒店徵才 年底試營運

2019-09-06 18:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣太保市故宮南院對面，由長榮集團經營的長榮文苑酒店，即將在年底開幕試營運，今天在太保市公所辦理徵才，吸引許多民眾參與；長榮文苑總經理蘇筱斐透露，業主還在一旁另投資興建新飯店和大型室內遊樂場，將結合發展觀光，也希望政府整合周邊景點資源，共同讓此處成為觀光勝地。

故宮南院於2015年12月底開幕，當時周邊有許多飯店籌建，承租台糖公司改建飯店的樺舍商旅開幕，但因故宮南院帶來的觀光效益不如預期，樺舍商旅在去年熄燈關閉；而在2015年5月動土，原預計2017年營運的長榮文苑即將完工營運，今天徵才，從服務員至業務經理等共106名職缺，今天有203名求職者前往應徵。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，故宮南院周邊規劃興建飯店有預計年底試營運的長榮文苑，還有預計明年春節完工的棒棒積木飯店，客房數188間，還有一間預計客房數36間的飯店正規劃興建，長榮集團的長榮文苑酒店在嘉義徵才，重視在地，展現永續經營誠意。

長榮文苑酒店總經理蘇筱斐說，酒店內設施如會議中心、中西式餐廳、游泳池、健身房、三溫暖等設備；他表示，鄰近有其他飯店正興建，業主投資還欲設立大型室內遊樂園，會連結資源共同發展觀光，也請政府連結、整合故宮南院周邊遊憩、景點，讓此處成為觀光勝地。

太保市長黃榮利說，樂見各大企業到太保市投資，長榮文苑酒店招聘過程薪資和工作內容透明，為在地帶來工作機會，吸引人才定居，盼帶來經濟繁榮。

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