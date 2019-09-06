黑板裡竟然有大電視！大崙學童感謝城隍廟

2019-09-06 08:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一般學校教室黑板僅供師生用粉筆等書寫，財團法人臺灣省嘉義市城隍廟捐贈6座雙層智慧黑板給嘉義縣水上鄉大崙國小，校方還將大型電視安裝在智慧黑板內；小朋友們說，雙層智慧黑板好寫又好擦，教室大電視在雙層智慧黑板裡面，「把門合起來是一大塊黑板，把門打開就會出現大電視」，謝謝城隍廟送給他們這麼好用的黑板。

昨天捐贈儀式在大崙國小舉行，嘉義市城隍廟董事長賴永川代表捐贈，校長曾南薰受贈，感謝嘉義市城隍廟熱心公益，致贈多功能黑板鼓勵偏鄉學生認真向學，塗溝分校舞龍隊獻上傳統藝術迎賓禮。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，偏鄉學校資源有限，雙層智慧黑板能改善教室現有教學設備，讓老師教得滿意，學生學得有效；嘉義市城隍廟慈善會會長蘇文聰說，慈善會長期關懷偏鄉教育，大崙國小6座雙層智慧黑板的捐贈金額為15萬元，善款來自十方信眾，慈善會秉持公益慈善的理念，將善款妥善運用，造福社會。

曾南薰說，縣府為改善縣內各國中小學教學設備，將教室教學用電視從42吋更新為65吋液晶觸控電視，這次將電視安裝在雙層智慧黑板中間，能兼顧教室動線流暢和學習環境安全。大崙國小本校6組拆除的二手惜福黑板運送到塗溝分校安裝，將塗溝分校教室內已使用30年的舊黑板汰換回收，嘉義市城隍廟的善行義舉讓大崙國小和塗溝分校同樣受惠。

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