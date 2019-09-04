減輕市民居住負擔 中市加碼租金補助

2019-09-04 18:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市配合中央辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」，即日起至27日止受理申請，目前人在國外的市長盧秀燕今（4）日在臉書再宣布利多，審查合格戶若得不到中央補助，市府會全數補貼，並加碼提供青年首次購屋優惠利息補貼，落實更多市民居住協助。

住宅處表示，單身婚育租金補貼主要針對20至40歲單身青年，以及2年內新婚或育有未成年子女的婚育家庭，每月最高租金補貼單身青年3200元、新婚及婚育家庭4000元，補助期限最長1年，預計2978戶可受惠。

盧秀燕在臉書貼文說，去年度家庭成員平均每月所得須低於租賃地公布的最低生活費2.5倍，符合補貼資格，台中市則是每月平均所得低於3萬4533元以下者，即符合財稅資格，希望幫助單身青年及婚育家庭減輕居住負擔的優惠政策。

住宅處表示，歷年租金補貼申請戶數屢創新高，中央所提供計畫補助戶額度無法滿足全市需求，其中今年有759合格戶動用市府3643萬元經費撥付補貼，試辦的單身婚育租金補貼也將比照辦理，所有審查合格戶，市府會全數補貼。

另外，自購住宅貸款利息補貼的20歲以上、未滿46歲青年族群，市府除配合營建署辦理外，加碼增加補貼0.5%貸款利率，貸款額度最高300萬元，補貼年限1年，可嘉惠380戶在台中市購屋的青年朋友，提供市民更多居住協助。

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