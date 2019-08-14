內政部：單身青年與婚育家庭租屋補助 下月2日上路

2019-08-14 11:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕單身青年及婚育家庭注意！內政部將於今年9月2日起開辦單身青年、新婚家庭及育有未成年子女家庭的租金補貼，依身分及地區不同，每月可補貼2600元至5000元不等，總共將開放2萬4000戶名額申請，盼協助單身青年及婚育家庭減輕租屋負擔。

內政部指出，根據行政院核定的「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，本次主要補助對象共包含20至40歲單身青年、2年內新婚家庭及育有未成年子女（含胎兒）家庭三大族群。

內政部表示，若要申請此方案，2018年的總所得必須在租賃房屋所在縣市的最低生活費2.5倍以下，例如在台北市租屋的單身青年，2018年平均每月所得須低於4萬1450元，若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，則2018年平均每人每月所得須低於3萬6445元。

至於所謂「每人每月所得」的計算方式，若是家中有夫妻2人及1名未成年子女，就是以夫妻2018年總所得除以12個月後再除以3人，以此類推。

內政部指出，補助方案的申請方式共有3種，包括臨櫃、郵寄及線上申請（申請網址：https://single-newlywed.cpami.gov.tw），若民眾要現場申請或郵寄資料，必須向租賃房屋所在地的縣市政府申請，申請時除附上申請書外，還須檢附4種文件，包括戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其他文件則視身分提供。

內政部提醒，建物登記資料可向房東索取承租住宅的權狀影本，若房東不便提供，也可向地政事務所申請第二類建物登記謄本，不需所有權人親自申請或事先取得所有權人同意。

另外，針對過去有民眾反應，因房東考量課稅問題而無法申請租金補貼，內政部強調，政府已修法讓公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅3項稅賦優惠，有空餘屋的屋主可考慮出租給租金補貼戶來合法節稅，不過若租賃契約上所載的出租人不是住宅所有權人，將無法認定為公益出租人。

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