海祭「辮子正妹」上空露美背 正面照曝光驚呆網友！

2019-09-03 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕嚇壞眾人！吸引國內外民眾參加、為期3天的新北市貢寮海洋音樂祭1日落幕，網路上流傳了一張「上空」裸美背的辮子辣妹照，引起熱議，讓許多網友跪求正面照，但真面目揭曉後讓許多網友大為震驚！

新北市觀光旅遊局經營的粉專「新北旅客」，在海祭第2天（8月31日）拍到一名只穿著粉紅泳褲、頭髮綁兩條辮子疑似上空的「辣妹」，與另一名女性友人走在沙灘上，由於分辨不出是男是女，立即引起網友熱議，紛紛跪求正面照想一探這位「辣妹」的真面目。

「新北旅客」2日解開謎團，貼出正面照揭開這名「辣妹」的神秘面紗，許多網友見狀大為震驚，美夢也瞬間破碎，因為大秀美背的人，並不是身材姣好的辣妹，而是一位蓄著落腮鬍、還有一點小肚子的外國男子。

「新北旅客」也PO文尋人：「上空第一美背照引起網路大暴動，網友提供正面照，小客幫你神到了，並歡迎這位帥哥來新北玩私訊小客，會送禮物並希望和你同框合照。」

網友紛紛驚呼留言，「我看到了什麼」、「本來還很期待的...」、「我以為粉紅褲是女生，真猛啊，原來是男的」、「屁股好有肉」，還有人笑說「穿黃色衣服的人都嚇哭了」。

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