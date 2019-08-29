搖滾起來！貢寮海祭明起開唱 87組夯團嗨唱3天

2019-08-29 22:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣樂迷引頸期盼的2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」，8月30日至9月1日在貢寮福隆海水浴場連續3天搖滾開唱，今年國內超強卡司包括重量級壓軸演出團體，頑童MJ116、三屆海洋大賞得主MATZKA&Di Hot、圖騰及BOXING組成的「原來如此」、吳青峰及麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等知名樂團，加上來自海外的7組跨國際獨立樂團，及最終10強對決、爭奪海洋獨立音樂大賞。

今年海祭3大舞台總共87組表演團，在這3天內將聯合狂熱搖滾演出，表演現場也將展出以音樂夢想為藍圖的天幕藝術裝置，讓樂迷們感受聽覺及視覺的雙重震撼。

海祭第一天就有國內外炙手可熱演出團體23組表演節目，包括麋先生、化學猴子、八三夭、Trash樂團及壓軸演出的頑童MJ116，還有來自泰國的Big Ass、新加坡的.gif、日本Jyocho以及韓國Live Yubin，跨國界的多元曲風，首日就要讓樂迷們聽好又聽滿，還有校園小海祭團體將首次在海祭現場登台表演。

第二天由最終10強爭奪海祭最高榮譽的海洋旗，今年角逐「海洋獨立音樂大賞」的參賽樂團曲風多元、特色迥異，評審團一致公認是海祭歷年以來不管是在整體類型、風格、音樂水平或曲風分布都相當成熟的一屆，競爭相當激烈，並且邀請去年得獎團，包含夕陽武士、美秀集團、Mafana擔任回歸演出嘉賓，以及今年最大亮點～三組曾獲得海洋音樂大賞的樂團，包括第6屆圖騰樂團，第十屆MATZKA&Di Hot及第12屆BOXING樂團，併團演出「原來如此」大秀。

海祭最後一天，要讓樂迷意猶未盡，冒險台將邀請老王樂隊、Tizzy Bac、來自印尼的Parau、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐以及精采大壓軸吳青峰，而自由台的節目也很精采，草屯囝仔&臭屁嬰仔將共同演出，台客電力公司&羅百吉同台登場，激盪音樂新火花，讓樂迷們感受到前所未有的獨特音樂饗宴，更多相關訊息請上新北市觀光旅遊網或2019新北市河海音樂季活動官網查詢。

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