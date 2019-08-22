貢寮海洋音樂祭8/30至9/1開唱 交管措施出爐

2019-08-22 11:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」將於8/30（五）至9/1（日）在貢寮福隆海水浴場開唱，基於每年活動期間大批人車湧入，主辦單位提前公布活動期間的交通管制措施，請民眾多利用鐵公路等大眾運輸系統出入，交通不打結。

新北市政府交通局根據過往經驗，將實施各項交通疏運措施如下：一、大眾交通運輸工具，包括「鐵路」，交通局將於台北及福隆間來回共將加開10個班次，並增停8個班次，紓解乘車人潮量，往基隆方向之旅客，則建議由七堵站或八堵站轉車至基隆。

「客運」，民眾可至基隆國家新城、瑞芳、和美等站，搭乘基隆汽車客運前往福隆，或是由台北車站北一門搭乘國光汽車客運前往。

「接駁公車」，將於2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」連續3天提供免費接駁公車，供民眾轉乘前往會場，每日將從早上10點至24點，班距約10至15分鐘，人滿即發車，接駁地點包括「台2線」活動會場、龍門運動公園、澳底壘球場，「台2丙線」活動會場、田寮洋、雙玉集會所、明燈橋、自來水廠、興華商店、磚廠、貢寮國中，需轉乘台北捷運之民眾，可參考各站末班車時刻表，可提前做好轉運規劃。

「會場周邊停車場」，民眾若自行開車前往，小型車停車場包括：東興宮停車場、東興街106巷單邊道路開放停車、龍門運動公園及側邊道路單邊停車、2丙線道路兩側、澳底壘球場皆開放停車。提供近2千輛汽車停車，機車可停放於福隆國小前人行道，約可容量170輛機車。

此外，警察交通大隊、瑞芳分局、義交人員將協助於3天活動期間內進行交通指揮及疏導工作，並於壅塞路段開始及結束時段，視交通狀況彈性調整車道，疏解車潮。更多詳細資訊可上「新北市河海音樂季」官網查詢。

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