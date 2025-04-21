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    最後身影！教宗方濟各辭世 昨才登台向3.5萬信徒祝賀復活節

    天主教教宗方濟各今（21）日傳出逝世消息，享壽88歲。（資料照，法新社）

    天主教教宗方濟各今（21）日傳出逝世消息，享壽88歲。（資料照，法新社）

    2025/04/21 17:41

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教首位拉丁美洲籍教宗方濟各（Pope Francis），在今（21）日傳出逝世消息，享壽88歲，噩耗震撼全球。昨（20）日復活節，罹患嚴重肺炎的方濟各驚喜現身梵蒂岡聖彼得大教堂（St. Peter’s Basilica），並向現場3.5萬名信眾揮手致意，這也是他最後一次公開露面的活動。

    綜合外媒報導，方濟各自今年2月起，因呼吸道感染住院，之後惡化為雙側肺炎，直到今年3月底才出院，並返回梵蒂岡休養。儘管方濟各尚未完全康復，醫師也建議他盡量避免與群眾近距離接觸，但他仍在4月20日復活節當天，坐上專屬座車抵達聖彼得大教堂，這也是他患病以來，最重要的一次公開露面。

    報導指出，方濟各當天並未親自主持復活節彌撒，是由樞機主教科馬斯特里（Cardinal Angelo Comastri）代勞，但他仍在活動期間展現難得的活力。像是他先讓專屬座車前往聖彼得廣場（Piazza San Pietro）繞行，沿途向信徒揮手、甚至親切地為出生不久的嬰兒祝福，讓現場信眾響起一片歡聲雷動，不斷高呼「教宗萬歲」。

    除了搭乘專車繞行廣場，方濟各還站上聖彼得大教堂的中央陽台，向現場上萬朝聖信眾與全球發聲「弟兄姊妹們，復活節快樂！」，另外，方濟各還在當天與美國副總統范斯（JD Vance）進行一場短暫的私人會面，梵蒂岡與范斯的辦公室皆發布聲明證實此事，但雙方並未透露關於會面內容更進一步的資訊。

    然而，備受無數信眾愛戴、難得再度參與公開活動的方濟各，在現身之後的第二天，就由梵蒂岡樞機法雷爾（Kevin Ferrell）宣布，教宗方濟各已於21日上午7點35分辭世，發言中說明「羅馬主教方濟各返回了天父的懷抱。他一生都奉獻於侍奉主與教會。」

    方濟各昨（20）日前往梵蒂岡聖彼得大教堂，與上萬信眾一起住祝賀復活節，成為他生前最後一次公開露面的活動。（法新社）

    方濟各昨（20）日前往梵蒂岡聖彼得大教堂，與上萬信眾一起住祝賀復活節，成為他生前最後一次公開露面的活動。（法新社）

    方濟各20日搭乘專屬座車前往聖彼得廣場（Piazza San Pietro），並讓車輛慢慢繞行，他則在車上向沿途信徒們揮手、祝福。（路透）

    方濟各20日搭乘專屬座車前往聖彼得廣場（Piazza San Pietro），並讓車輛慢慢繞行，他則在車上向沿途信徒們揮手、祝福。（路透）

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