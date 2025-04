最後身影！教宗方濟各辭世 昨才登台向3.5萬信徒祝賀復活節

天主教教宗方濟各今(21)日傳出逝世消息,享壽88歲。(資料照,法新社)

2025/04/21 17:41

〔即時新聞/綜合報導〕天主教首位拉丁美洲籍教宗方濟各(Pope Francis),在今(21)日傳出逝世消息,享壽88歲,噩耗震撼全球。昨(20)日復活節,罹患嚴重肺炎的方濟各驚喜現身梵蒂岡聖彼得大教堂(St. Peter’s Basilica),並向現場3.5萬名信眾揮手致意,這也是他最後一次公開露面的活動。

綜合外媒報導,方濟各自今年2月起,因呼吸道感染住院,之後惡化為雙側肺炎,直到今年3月底才出院,並返回梵蒂岡休養。儘管方濟各尚未完全康復,醫師也建議他盡量避免與群眾近距離接觸,但他仍在4月20日復活節當天,坐上專屬座車抵達聖彼得大教堂,這也是他患病以來,最重要的一次公開露面。

報導指出,方濟各當天並未親自主持復活節彌撒,是由樞機主教科馬斯特里(Cardinal Angelo Comastri)代勞,但他仍在活動期間展現難得的活力。像是他先讓專屬座車前往聖彼得廣場(Piazza San Pietro)繞行,沿途向信徒揮手、甚至親切地為出生不久的嬰兒祝福,讓現場信眾響起一片歡聲雷動,不斷高呼「教宗萬歲」。

除了搭乘專車繞行廣場,方濟各還站上聖彼得大教堂的中央陽台,向現場上萬朝聖信眾與全球發聲「弟兄姊妹們,復活節快樂!」,另外,方濟各還在當天與美國副總統范斯(JD Vance)進行一場短暫的私人會面,梵蒂岡與范斯的辦公室皆發布聲明證實此事,但雙方並未透露關於會面內容更進一步的資訊。

然而,備受無數信眾愛戴、難得再度參與公開活動的方濟各,在現身之後的第二天,就由梵蒂岡樞機法雷爾(Kevin Ferrell)宣布,教宗方濟各已於21日上午7點35分辭世,發言中說明「羅馬主教方濟各返回了天父的懷抱。他一生都奉獻於侍奉主與教會。」

Pope Francis appears from the balcony of St. Peter's Basilica to greet Easter Sunday crowds after briefly meeting with Vice President JD Vance: https://t.co/8AiChYK672 pic.twitter.com/G9QWMYxs1F — CNN (@CNN) April 20, 2025

On Easter Sunday, Pope Francis from the balcony of the Loggia of Blessings at St. Peter’s Basilica greeted the world with a simple “Happy Easter.” The Master of Ceremonies read the traditional Urbi et Orbi message, before imparting his blessing with a plenary indulgence. pic.twitter.com/CmZsyinK1g — EWTN Vatican (@EWTNVatican) April 20, 2025

BREAKING: Pope Francis made a surprise tour of St Peter's Square in his pope-mobile for Easter Sunday, following the delivery of his traditional holiday address from the balcony of St Peter's Basilica.



pic.twitter.com/djRgGvTnIM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 20, 2025

方濟各昨(20)日前往梵蒂岡聖彼得大教堂,與上萬信眾一起住祝賀復活節,成為他生前最後一次公開露面的活動。(法新社)

方濟各20日搭乘專屬座車前往聖彼得廣場(Piazza San Pietro),並讓車輛慢慢繞行,他則在車上向沿途信徒們揮手、祝福。(路透)

