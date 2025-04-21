「樋口飯糰」不搬了！ 日籍老闆感謝台灣熱情 決與砸店房東槓到底

高雄樋口飯糰近日遭房東無理砸店，大批台灣人到店支持鼓勵，老闆樋口先生舉牌道謝。（翻攝臉書）

2025/04/21 17:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一對日台夫妻檔在高雄鼓山區經營的飯糰店疑因生意太好，眼紅的房東要求漲租不成砸店，引發外界熱議，大批民眾這幾天紛紛到店「用新台幣下架飯糰」支持店家，讓夫妻倆相當感動。原本打算換地方重新營業的他們，決定不搬家了，並提告房東傷害和毀損，直言「要證明台灣是講法律的地方」！

來自日本新潟縣的樋口先生與台籍妻子張美娟在日本新潟結婚生活了30多年，熱愛台灣的樋口先生退休後決定和老婆返台定居，並在高雄鼓山區青海路承租店面開起飯糰店「日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰」，與59歲邵姓女房東簽租約3年，想將新潟手作飯糰和物產推廣到台灣來。沒想到生意越做越好，邵姓女房東竟疑似眼紅企圖違約要求租金翻倍，不接受就退租，雙方因此發生爭執，本月18日邵女還直接去砸店，摔壞飯糰店門口的盆栽、桌椅等物品，樋口先生也在過程中受傷。

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消息曝光後讓網友們炸鍋，紛紛怒批房東惡質不講理，同時間到「樋口飯糰」家Google評論區狂刷5星好評「幫補血」、湧入店家社群留言鼓勵，還有大批民眾到店用行動支持，以「新台幣下架飯糰」，這幾天都是大排長龍，「樋口飯糰」也透露預約訂單爆滿，讓夫妻倆相當感動，老闆樋口先生還特地舉著寫上「謝謝關心 感謝支持」的牌子不斷在店門口對顧客90度鞠躬道謝。

綜合媒體報導，老闆娘張美娟今天接受訪問時表示，這次風波一開始確實讓她和老公感到難過與失望，但這兩天接收到台灣民眾的溫暖，讓他們真心覺得回到台灣生活這個決定是正確的。張美娟還透露，最近店內飯糰和商品銷量大好，很多原本早上7點開賣大概到傍晚才完售的飯糰，到中午就售罄，每日限量的飯糰更是被秒殺。

對於外界熱心提供新店面、銷售通路上的建議，張美娟表示和先生討論過後，決定暫時不搬遷，仍會依照租約在原店址營業，不讓房東為所欲為，就算官司打到底也奉陪，目前夫妻倆已提告房東傷害和毀損罪，直言「要證明台灣是講法律、公平公正的地方」！張美娟也宣布，對很多特地來店卻買不到飯糰的客人感到抱歉，因此接下來將限制每人現場只能購買3個飯糰，並暫停電話和網路預約。

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