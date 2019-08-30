貢寮海祭開唱！ 正妹波濤洶湧不輸海浪

2019-08-30 19:19

〔記者俞肇福／新北報導〕「2019新北市貢寮國際海洋音樂祭」今天下午在貢寮福隆海水浴場一連3天搖滾開唱！卡司陣容堅強，第一天就讓樂迷超震撼，邀請到國內外的演出團體包括麋先生、化學猴子、八三夭、Trash樂團及壓軸演出的頑童MJ116，國際團有來自泰國的Big Ass、新加坡的.gif、日本Jyocho以及韓國Live Yubin，以及校園小海祭團體等將首次在海祭現場對外登台表演；雖然今天新北市與基隆北海岸不時下大雨，但是海祭現場卻沒下雨，讓到場的海祭粉絲們開心不已。

貢寮國際海洋音樂祭現場共設置「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台，讓樂迷們聽好又聽滿。首先在鄰近海邊雄偉壯觀的「冒險台」主舞台，登場的是以淋漓暢快的曲風搭配時而如詩迷幻、時而意識張顯的詞創風格的麋先生，主唱獨特的嗓音一出場便擄獲樂迷的心。接著是表演經驗豐富，也深受樂迷愛戴的化學猴子，以原創搖滾歌曲嗨翻全場。

而遠從泰國而來的超人氣樂團Big Ass緊接著上場，現場尖叫聲不斷，臉書粉絲團人數高達300多萬人的Big Ass一口氣帶來多首歌曲，讓現場熱血溫度直升。

國內超人氣樂團八三夭及TRASH樂團也輪番上陣，八三夭演唱多首膾炙人口的樂曲，樂迷跟著哼唱朗朗上口。TRASH樂團也帶來獨特的TRASH Stlye的搖滾曲風，最後壓軸登場的是嘻哈人氣天團-頑童MJ116，用嘻哈音樂征服樂迷的心，只聽見現場上萬樂迷同時安可聲不斷，將氣氛炒熱到最高點！

當然海祭不能缺少的就是敢穿敢露的美女們，雖然主辦單位原本擔心氣象預報基隆北海岸下大雨，擔心貢寮海水浴場也會下大雨，讓正妹被雨神趕走，或許是眾人念力感動，讓福隆海水浴場天氣清涼，想露的正妹都能展現好身材，也讓大家在海祭的第一天享受好音樂，也能眼睛大吃冰淇淋！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法