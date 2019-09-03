中秋大戲《菜刀、柴刀、剃頭刀》 週末晚間竹北後站上演

2019-09-03 12:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「看戲賞戲、月圓人團圓」！新竹縣竹北市公所中秋戲曲演出，本週六（7日）晚間7點，邀請第26屆《傳藝金曲獎》「最佳表演新秀獎」當家小生陳禹安領銜主演的家庭倫理大戲《菜刀、柴刀、剃頭刀》，在竹北火車站後站停車場演出，喜愛歌仔戲的戲迷千萬不要錯過！

竹北市公所和代表會今早共同為活動宣傳，「河洛歌子戲」劇團現場演出一小段。市公所表示，老字號「河洛歌子戲」劇團，秉持「尊重傳統，勇於創新」的信念，代表著台灣的庶民草根文化，並引領「精緻歌仔戲」的風潮，結合現代劇場元素，講求唱腔、身段，為傳統歌仔戲表演注入新生命，多年來陸續推出了數十部經典大戲，題材、形式多元，戲團的用心，更榮獲多屆金鐘獎傳統戲曲獎項的肯定。

《菜刀、柴刀、剃頭刀》由陳禹安領銜主演，劇情講述富商薛仁孝為了「家家最難念的經」婆媳問題，在兩頭苦惱之際，於寺廟祈求神佛垂憐化解家中的危機，幸得窮書生王清文獻計，以菜刀、柴刀、剃頭刀三把刀之錦囊妙計，巧妙化解了家裡兩個女人的戰爭。

《菜刀、柴刀、剃頭刀》自2001年首演以來，觀眾反應熱烈，演出總是人山人海，市公所特此邀請到竹北演出，主秘張錦河和代表會主席林啟賢歡迎市民攜家帶眷一同來看戲！

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