中秋連假86條客運路線推優惠 單程最多省105元

2019-08-31 22:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中秋節連續假期將至，為鼓勵民眾連假出遊、返鄉多多利用公共運輸，交通部公路總局補助客運業者，讓業者提供平均85折票價優惠。公總表示，今年中秋連假總計有14家業者共86條路線提供優惠，可省下5元至105元不等的車錢；優惠最多的是國光客運台北─阿里山，優惠價只要585元，可省105元。

今年中秋連假提供票價優惠的客運業者，包含國光客運、統聯客運、和欣客運、阿羅哈客運、首都客運、葛瑪蘭客運、豐原客運、日統客運、大都會客運、台北客運、台中客運、新竹客運、豪泰客運、三重客運等。

票價優惠方面，國光客運3排椅的國光號，台北─苗栗中秋優惠價175元，較原價省35元；台北─台中優惠價270元，省30元；台北─彰化優惠價290元，省30元；台北─南投優惠價360元，省20元；台北─嘉義優惠價405元，省35元；台北─台南優惠價430元，省50元；台北─高雄優惠價535元，省55元；台北─屏東優惠價580元，省40元。

統聯客運3排椅台北─台中優惠價270元，省30元；台北─彰化西螺優惠價315元，省60元；台北─嘉義優惠價400元，省40元；台北─高雄優惠價535元，省55元；台中─台南優惠價250元，省20元；台中─高雄優惠價320元，省30元。

和欣客運3排椅台北─台中優惠價245元，省20元；台北─台南優惠價430元，省50元。

阿羅哈客運3排椅台北─台中優惠價260元，省52元；台北─嘉義優惠價400元，省40元；台北─高雄優惠價535元，省55元。

日統客運3排椅台北─西螺優惠價325元，省50元；台北─大林、民雄、北港、崙背、豐榮、橋頭、四湖的優惠價均為370元，皆省50元。

首都客運3排椅台北─礁溪優惠價80元，省16元；台北─宜蘭跟台北─羅東優惠價皆為110元，省21元。

葛瑪蘭客運3排椅板橋─礁溪優惠價115元，省25元；板橋─宜蘭及羅東優惠價皆為140元，分別省25元及30元。

新竹客運台北─新竹優惠價135元，省25元。

台中客運台中─新竹優惠價135元，省25元。

豐原客運台北─豐原優惠價240元，省40元。

豪泰客運台北─新竹優惠價110元，省25元。

大都會客運新店─蘇澳優惠價145元，省29元。

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