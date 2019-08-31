斗六文旦節開幕 想買頂級貨要快

2019-08-31 13:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所今天在環保運動公園舉辦大斗六文旦節，市長林聖爵表示，今年斗六文旦的甜度比往年高出0.5到1度，品質近幾年最佳，但價格不變，由於產量較往年少了近1成，想買頂級文旦，得趁早。

林聖爵表示，今年斗六文旦種植面積約179公頃，全市產量達4189公噸，較往年少約1成，但甜度更高，公所今、明兩天在斗六環保運動公園舉辦文旦節促銷文旦，目前市售禮盒分600、800、1000元三個等級，拿到特等獎一箱賣3000元，頂級貨幾乎快賣光了，要買的民眾得快。

林聖爵還表示，他自己向文旦農買頂級文旦，甜度13度6個2500元，15度3個1350元，有錢不也見得買得到。

文旦節還搭配舉行文旦盃滑輪溜冰錦標賽開幕，現場更是人潮滾滾。

斗六文旦相當搶手，但華山基金會義賣的文旦銷路就沒往年好。華山表示，文旦農都會準備1000箱供義賣，往年這時候已經賣了8到9成，但今年到現場只賣了5成多，不知道是因經濟不景氣，還是因為今年中秋節比較早，所以民眾還沒下手買！但華山也表示，過去有企業一次義買20箱，今年只買2箱，買氣下滑，讓他們很擔心。

鐵路警察台中分局斗六派出所今天也到文旦節設攤，宣導犯罪預防，秋節不送禮、不收禮，不赴宴，拒受請託關說。

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