新加坡的嫦娥像吳剛？牛車水中秋花燈火速「整容」

新加坡牛車水慶中秋，今（2）晚正式亮燈，其中高達 11 公尺的嫦娥主燈，奔月形象連結古今，十分搶眼！嫦娥一改原先遭網友毒舌的「陽剛」形象，經過多處「緊急整容」後，恢復「東方古典美女」形象。（中央社）

2019-09-02 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡牛車水慶中秋，今（2）晚正式亮燈，其中高達 11 公尺的嫦娥主燈，奔月形象連結古今，十分搶眼！嫦娥一改原先遭網友毒舌的「陽剛」形象，經過多處「緊急整容」後，恢復「東方古典美女」形象。

綜合媒體報導，今年中秋節即將在9月13日到來，新加坡當地中秋系列活動也隨著8月31日於牛車水亮燈正式展開，今年的燈飾造型不但由南洋藝術學院（NAFA）學子設計、百名中國工匠參與製作，除了最令人關注的11公尺嫦娥主燈，因適逢開埠 200 週年，也展出早期三輪車、地鐵、樟宜機場以及環球影城等燈飾，展現新加坡貫穿古今、憧憬未來的精神。

嫦娥主燈其實在8月下旬推出時，因擁有方正大耳、上揚劍眉與剛毅眼神，面貌完全顛覆傳統形象，引發星馬兩地網友的毒舌批評，紛紛表示，根本是「吳剛伐桂」，也有網友說嫦娥被做成像花木蘭或哪吒三太子，甚至和「星際爭霸戰」（Star Trek）中的尖耳大副「史巴克」（Spock）有些神似。

牛車水中秋節慶祝活動籌委會得到網友的反饋後，為嫦娥緊急「整容」，據新加坡網路媒體「紅螞蟻」報導，主辦單位在嫦娥的髮髻、髮鬢、髮飾、髮線、耳朵、輪廓、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、膚色與手中玉兔等12處進行改造；最後嫦娥擁有細挺鼻、瓜子臉、櫻桃小嘴以及白裡透紅膚色，將古典美人神韻顯露無疑。

牛車水燈飾是新加坡每年重大節日的標誌性景點，不過，牛車水燈飾造型挨批非首例，曾在春節燈飾時出現「不雅狗」或「骯髒豬」等負面評論，這次又因長相過於陽剛遭批。

此外，今年新加坡中秋系列活動加入舞獅表演以及新謠演唱等節目，讓參與民眾除了燈籠彩繪、賞燈會、逛市集以及製作月餅外，還能欣賞精彩表演。

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