核安演習9日登場 首次演練海上疏運

2019-09-02 19:54

〔記者羅綺／台北報導〕今年核安演習9日至11日將移師屏東，模擬重大天然災害引發核三廠發生複合式災難，並將首次進行海上救災與疏散演練。行政院原子能委員會表示，這次的演習整合「中央跨部會」、「地方跨區域」與「軍民合作」，提升國家防災、救災能量。

原能會副主委劉文忠表示，歷年的核安演習主要是記取福島核災教訓，每年輪流在不同的核電廠舉行，依位置特性進行不同類型的演習，今年是在核三廠及鄰近地區演練，包括屏東縣政府、國軍支援中心、輻射監測中心、台電公司及核能三廠等單位都將共同參與演練。

原能會核能技術處處長廖家群指出，核三廠附近有後壁湖漁港，因此今年則與屏東縣政府合作，首度將海上救災與疏散納入核安演習，將以當地的定期航班與客輪作為海上疏散工具，屆時預計將有2到3艘船投入演習。

廖家群表示，今年的演習也首度與國家災害防救科技中心（NCDR）合作，透過NCDR的軟體預先評估地震可能造成的災害，包含建築物受損、道路中斷等情況，以資料分析的結果，投入演習模擬。

此外，將有28位國際外賓前來觀摩演習，其中16位是駐台使節、4位美國管制單位人員與8位日本的管制人員。劉文忠表示，駐台使節關心在台僑民的情況，因而需要了解如果發生災難時，台灣將如何因應。而台灣與美日的管制單位合作已行之有年，若美日進行相關演習，台灣也會派員觀摩，互相分享及交流。

原能會提醒民眾，9月10日上午10時，將在核能三廠緊急應變計畫區（包含恆春鎮及滿州鄉）發放核子事故警報，利用災防告警細胞廣播訊息服務（CBS）、手機簡訊、市話及民防廣播系統進行通知；同時透過NCDR與屏東縣政府LINE群組，以及警察廣播電台提供演習訊息，請民眾於收到訊息時不用驚慌；如果在演習期間行經演習區域，敬請配合憲警交通管制措施。

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