核安演習「500元禮券之亂」延燒？ 恆春里長怒嗆抵制

2019-08-23 22:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕原能會將在9月9日到11日進行核災緊急應變演習，由於事前資訊公布混亂，加上今年首度參與民眾有500元禮券，造成登記參加與想參加者都有意見，原能會今天召開說明會，恆春鎮各里長憤怒開砲，強調「如果不能全鎮居民參加，將抵制今年核安演習！」

今年核安第25號演習，原能會規劃核子事故3公里內大光、南灣、龍水、水泉4個里，以及疏散道路155線上德和、四溝、頭溝、茄湖4個里參與，目標為800人參與，今年除了宣導品更首度有500元禮券鼓勵參與。

也因為這個500元禮券，引發協助原能會的屏縣府消防局及恆春鎮公所遭影射不公；原能會說明會中也強調，恆春鎮公所一直希望能17里全數參與，但預算無法支應，才從往年4個里增加到疏散道路沿線的4個里，也循慣例委託里長及地方機關協助報名。

對於原能會說法，龍水里長張清彬及墾丁里長張昌益等里長都無法接受，認為核能事故發生時，都是全恆春鎮受害，甚至連遊客都會影響，反應多年的「全民演習」都無下文，今年決定全面抵制如作戲般的演習。

對於當地里長及居民不滿，原能會強調虛心接受，目前預算確實只能逐步擴大演習範圍，無法馬上進行全鎮演習，至於已經報名截止的近700名參演民眾，會進一步了解是否抵制參加演習，再設法另外開放給這8個里居民獨立報名機制。

關於民眾關心的500元禮券如何領，原能會解釋，依照過去流程，參演民眾會在演習其中一天，早上9點左右從恆春搭車至枋山加祿堂收容地點，接著進行收容場所說明及午餐，下午三時左右就返回恆春，不會參與消防演練或救災救難。

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