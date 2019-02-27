前長官轉彎 侯友宜︰核安最重要

2019-02-27

〔記者何玉華、林良昇、林菁樺／綜合報導〕二○二○總統大選開跑，在新北市長任內反對核四、主張「非核家園」的朱立倫，卻表態若當選總統，願重啟核四；曾是朱副手的現任新北市長侯友宜昨說，他從不反對核電，但對新北市來講，核能安全永遠是最重要的一塊。

侯友宜受訪表示，他不反對核電，因為沒有電力就沒有經濟發展、就沒有一切，但核能發電一定要建立在安全的基礎上。他強調，新北市人口稠密，核廢料可以暫時放在新北，但絕對不能永久貯放，負責任的中央政府應該清楚地告訴新北市民：「核廢料究竟要放多久？」

對於提重啟核四被認為是「髮夾彎」，朱立倫昨接受廣播媒體專訪指出，他是理性面對問題，如果他當選總統，會重新審視能源配比，不要有意識形態「用騙的」，如果能源不足，影響國家安全，他就必須考慮重啟核四。

朱立倫強調，能源最重要的是「三個安全」，包含能源不足危害到的國家安全、人民健康安全、使用核能絕對要安全；他對這三個安全的要求沒有改變，在能源配比不足、影響國家安全的情況下，「還要用意識形態排除任何可能性嗎？我不會。」

朱︰若當選總統 有信心解決核廢

對於被批評是因選舉被邊緣化才「吃重鹹」，朱反嗆蔡總統才是「吃重鹹」，在能源供給安全及兩岸安全上，為了意識形態影響國家安全，還試圖靠引起戰爭，爭取個人政治利益。

朱立倫表示，若要重啟核四，必須確保安全，能夠處理核廢，要有認真的態度，不是丟給地方，要有決心運用世界科技。他若當選總統有信心解決，不會推給地方政府。

另外，核一的核廢料乾式貯存爭議，歷經五年、十三次送審，均遭新北市府退件；朱昨受訪卻否認卡關。侯友宜昨也重申，中央、台電屢次放話指新北市政府「卡照」，但事實是沒有按圖施工，市府如何依法核照？核電廠的水保審核，不可能按照一般民間水保施作方式來考量，只要確保核能安全、妥善解決核廢料問題，新北市沒有理由不准。

核一乾貯卡五年 台電訴願二連勝

台電則說明，在去年四月新北市府退回全案不予核定後，台電首度提出行政訴願，農委會判定新北市「原處分撤銷」；十月新北市府又以「計畫超過兩次展延」為由，認定全案失效，台電再提訴願救濟，結果日前出爐，台電二度獲勝。

台電表示，農委會判定新北市府原處分撤銷，並指新北市府認定展延次數的適用法令有誤，要求新北市府於兩個月內另作適法處分。

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