基隆安樂跳蛙公車上路 旅客訂票達9成

2019-09-02 14:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕「萬里到安樂到內湖線」的跳蛙公車，今天首度發車，推動萬里經安樂到內湖跳蛙公車的基隆市副議長林沛祥，今天清晨到萬里搭上6點半跳蛙公車，並致贈搭乘首班車乘客文創徽章，讓乘客驚喜不已。

林沛祥表示，他上任以來，爭取安樂區的跳蛙公車到台北市內湖，經過辛苦努力，終於2019年8月23日於APP正式上線後，民眾反應熱烈，9月2日首班車欲購票，在1週內銷售高達9成，代表從安樂區前往內湖的需求量龐大，證明林沛祥團隊在過去數月，穿梭往返基隆、台北候車站所做的調查結果，與市民的切身需求完全相符。

林沛祥為要了解本路線市民通勤品質，實際關心安樂內湖線開通後，各站通勤好朋友搭乘情形與需求，以及確認本路線規劃是否完善等，特地操作跳蛙公車APP上網訂購車票，並在9月2日清晨前往萬里搭乘首發班車。一路上看見許多市民朋友使用這條路線，順利的抵達內湖目的地，所節省下來的時間、力氣，可以多睡一會兒，或是多陪陪家人，心中就感到無比欣慰。

林沛祥表示，這條路線是他在選舉時的政見，歷經8個多月的協調終於看到果實。而通車後將提供安樂區更多樣通勤選擇，也降低自駕車輛數，舒緩國道交通壅塞，改善基隆與台北交通系統承載量，請有需要的市民朋友可多加利用。

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