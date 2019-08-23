基隆通勤族快看！跳蛙公車「安樂內湖線」最快9/2上路

2019-08-23 12:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區往內湖區的通勤族有福了！基隆市安樂區第一條跳蛙公車「安樂內湖線」，預計最快將在9月2日通車；爭取開設跳蛙公車「安樂內湖線」的基隆市副議長林沛祥說，安樂區通勤族搭設跳蛙公車「安樂內湖線」，最少可以節省30到40分鐘通勤時間。

林沛祥說，跳蛙公車「安樂內湖線」APP今天上線，只要有20人以上預購票券，跳蛙公車「安樂內湖線」就能在9月2日開車，這條路線從新北市萬里橋頭發車，行經情人湖基金一路路口、麥金路樂利三街口、婦幼福利中心、長庚醫院站，即直接上國道中山高速公路，內湖交流道下，內湖三軍總醫院站、捷運文德站、西湖圖書館、瑞光、港墘路口抵達基湖路口。

林沛祥說，目前跳蛙公車「安樂內湖線」初始階段，以上下班的尖峰時段開設，基隆安樂內湖線是早上6點半從萬里橋頭發車，再來是8點20分、14時、16時20分、18時20分；內湖基湖路口首班車是早上7點20分發車，再來是9時20分、15時、17時20分、19時20分。

民眾只要搜尋跳蛙公車「安樂內湖線」APP，用信用卡買票預購，保證乘客一定上車有座位，每個人連乘客在內可買5張票；未來9月2日後，只要前一天進APP訂票，就能夠有座位一路坐到台北。

林沛祥說，跳蛙公車「安樂內湖線」能夠開設，要感謝新北市副議長陳鴻源、台北市議員徐弘庭的支持協助下，終於成功開辦；安樂區通勤族，過往要到台北市內湖區，除了搭乘9026到南港捷運站轉乘捷運外，不然就是要到基隆火車站港西街搭乘，增加通勤時間，也會造成市區交通車潮。跳蛙公車「安樂內湖線」開設，將能有效縮減通勤族通勤時間。

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