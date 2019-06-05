載客量不足！五股至捷運北門站跳蛙公車17日全面停駛

2019-06-05 11:36

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市五股到捷運北門站原先沒有直達公車路線，今年3月便開通「五股—捷運北門站」跳蛙公車，讓民眾不用再繞經板橋轉乘，通勤時間可節省15分鐘以上。但新北市議員陳明義今早卻在臉書表示，因搭乘人次不如預期，需求量無法撐起司機的薪水及客運業者的成本，6月17日起將停駛。

對此，交通局運輸管理科長林詩欽表示，一般闢駛公車班次運量需達20人，但「五股—捷運北門站」跳蛙公車平均載客僅為約4人，業者因此決定停駛。此外，橘19目前仍為核定班次，但若搭乘人次多，業者會調派其他線的車輛來加班，也稱作機動加派班次。

陳明義今在臉書貼出交通局「五股—捷運北門站」跳蛙公車4、5月的運量數字，顯示即便從一開始行經的五股、泰山、新莊路線調整為專屬於五股的路線，每時段平均搭乘人次都不超過6人。他表示，像這樣的服務路線，其實都是犧牲業者的成本才有可能造就出來，雖然此路線有小量的需求，但實在無法撐起司機們需要養家餬口的薪水。

陳明義指出，雖然「五股—捷運北門站」跳蛙公車將於6月中停駛，但尖峰時段常常讓民眾擠不上車的橘19公車也將於6月18日起增加班次，尖峰時段早上7點至8點由每12分鐘一班調整為每10分鐘一班。

他說明，先前就曾向業者反映希望能增班解決民眾困擾，但礙於司機短缺再加上還有服務路線需要配合所以一直處於有車無人開的狀態，現與業者溝通希望用原本要裁撤跳蛙的人力調整至橘19路線為民眾服務。

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