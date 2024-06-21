藍委提案修私校退場條例 教平台痛批有利禿鷹搶校產

藍委提案修私校退場條例逕付二讀，守護台灣教育平台今發聲明表達強烈抗議。（取自教平台臉書）

2024/06/21 17:22

〔記者林曉雲／台北報導〕藍委提案修改私校退場條例並逕付二讀，守護台灣教育平台（教平台）今發聲明表達強烈抗議，秘書長許冠澤質疑，藍委提案將架空原本的私校退場規範，公開徵求有意接手辦學者竟可一延再延，如同為經營不善的私校續命，或有利於財團甚至是禿鷹，伺機掠奪原本應退場的學校校產，嚴重侵害私校公共性及公益性。

教平台是由中學及大專院校教師、學生及私校團體、學生團體等代表共同組成，教平台秘書長、台大研究生許冠澤表示，在強硬通過所謂「國會改革法案」引發極大爭議後，國民黨團立委又提案修正「私校退場條例」第24條並於5月10日逕付二讀，守護台灣教育平台深感遺憾，也對藍委迴避討論，並以多數暴力踐踏民意的立法程序表達強烈抗議。

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許冠澤說明，現行「私校退場條例」第24條規定，專案輔導學校得在2年內改辦其他教育、文化或社福事業，2年後未改善或未改辦，就會進入停招、解散清算的退場程序。

但國民黨團立委增加第2項，規範「學校主管機關於同意改制、合併、停辦、改辦、清算完成前，應訂一年以上公開徵求有意願辦學者」，並規定「公開徵求期間必要時得延長」。

許冠澤表示，現行條文設計已給予辦學狀況不佳私校2年改善或轉型機會，避免教職員生繼續受害，也讓私校可以好好退場轉型，但藍委提案將架空原第24條退場規定，藍委版本條文的內容，除了完全不符私校退場宗旨外，公開徵求有意辦學者的期限亦沒有限制，可以一延再延，如此為經營不善的私校續命，或有利財團伺機掠奪校產，嚴重侵害私校共公性及公益性。

許冠澤痛批，國民黨團將此案抽出委員會，沒有專業討論、詳細審查的機會，甚至連讓教育主管機關說明立場的機會都剝奪，即逕付二讀，再現近期立法院罔顧民主程序、以國會多數暴力碾壓民意的另一惡例，如此立法品質恐將造成社會紛亂，教平台呼籲國民黨團立委懸崖勒馬，回歸正常立法程序，認真討論、細緻審查，聆聽各界意見，才是維護師生權益、提升私校辦學品質的正道。

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