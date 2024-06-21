新店溪毛蟹返鄉！碧潭堰水漾學堂開課 師生現場上生態課

生態團隊向小朋友說明毛蟹的生態習性，小朋友們聽得聚精會神。（記者翁聿煌攝）

2024/06/21 17:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局今天（21日）舉辦「碧潭堰毛蟹上溯水漾學堂活動」，邀請清華大學教授曾晴賢擔任講師，新店、新和國小約60名師生及社區NGO夥伴，一起到碧潭堰魚道旁參加毛蟹返鄉水漾學堂生態教學首開課，為水漾博物館揭開序幕，水利局長宋德仁邀請大小朋友一起來上自然生態課程。

宋德仁說，毛蟹在河口孵化，長成小毛蟹後越過碧潭堰上溯到山區溪流成長，5月初獲得小毛蟹開始上溯的訊息，立即在碧潭堰下游處布設蟹籠觀察。

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水利局這次在水漾學堂開課，可讓學童近距離觀察毛蟹，請曾晴賢的生態團隊在前一天布設陷阱捕捉夜間活動的毛蟹，今天移置飼養盒，現場課程解說，讓學童們見證這段毛蟹溯游的必經過程，連續3年的蟹訊回應，不僅顯現新店溪水質提升，更驗證生態友善作為的成效。

新店、新和國小老師說，水利局舉辦戶外生態課程很有意義，跳脫過去只坐在教室上課的型態，可以近距離的觀賞毛蟹，培養學生們對自然科學的興趣，啟發他們日後自發主動學習人與環境的正向互動。

水利局說，透過「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保等超過20個機關的力量，為新店溪水域環境的改善奠定良好基礎，自2022年碧潭堰施工期間「密密麻麻」毛蟹大軍驚喜現蹤、2023年5月啟動「尋找蟹訊」再傳捷報毛蟹溯游重現，到今年5月首次響應「世界魚類洄游日」，讓毛蟹返鄉行已成為大家每一年的期待。

宋德仁補充，正在進行中的碧潭堰環圈空間營造設計，包含有「共學空間」、「聽河想河」、「毛蟹攀爬地景」、「水文化教育園區」，以及相對應的水漾學堂教案研發、環境教育種子教師培訓營，持續深化無圍牆水漾博物館的串連，讓新店溪豐富的魚、蝦、蟹返回後，成為新北市民共學的生態教室。

新店溪水質改善，毛蟹返鄉已成為每年可見的自然生態行動。（記者翁聿煌攝）

小朋友們開心在戶外上一堂毛蟹返鄉的生態課程。（記者翁聿煌攝）

重新整建完工的碧潭堰，加建魚梯，幫助魚類能順利洄游繁洐後代。（記者翁聿煌攝）

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