替中藥房「上葉克膜」 衛福部宣布：有條件繼承中藥房

2019-08-31 18:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕中藥房的繼承問題有解！衛福部公告，在中藥房從事2年以上輸入、輸出、批發、零售業務者，經申請並修習一定時數的中藥課程後，即可繼承並經營中藥房負責人。

早期列冊中藥商、領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，可繼續開設中藥行並販售中藥，不過後續藥事法規定，若沒有藥師或藥劑生資格者，就無法經營中藥房，這是現在中藥業者面臨的困境。

許多老字號中藥房負責人年紀漸大，擔憂藥房無法傳承，去年底集結到衛福部前抗議，要求衛福部提出配套措施，讓有意開設中藥行的人能取得販賣中藥的資格。

衛福部公告，明訂在今年8月30日前在中藥房有2年以上經營經驗、修習過一定中藥課程者，可申請成為原地址中藥行接班人。衛福部中醫藥司司長黃怡超說，這像是替中藥房「上葉克膜」。

雖然依現行藥事法規定，有藥師資格者可經營中藥房，但據了解，有藥師資格者很少數會選擇去經營中藥房，而會選擇開設西藥藥局，因此若有意經營中藥房、但沒有藥師資格者，就無法取得經營中藥販售業務資格。

黃怡超說，新規定公告後，申請人準備申請書、從業2年以上的證明、從業事實文件，再檢具162小時的中藥課程的證明文件，最後向地方衛生局申請，經查核後，就可核准在「原商號和地址」繼續經營中藥房販賣業務。

另外，衛福部也宣布，未來將推動藥事法修法，若經過國家考試，新增一類中藥販賣專門技術人員，讓有意從事中藥販賣業務者透過考試取得資格。根據統計，到去年底止，全國約有8657家中藥房。

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