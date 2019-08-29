中秋烤肉夯 中市飯店烤肉派對訂位踴躍

2019-08-29 11:41

〔記者張菁雅／台中報導〕中秋烤肉已是全民活動，台中市飯店看好烤肉商機，相繼推出池畔或戶外沙灘露台烤肉派對，以及限量燒烤禮盒外賣，參加烤肉派對還能抽豪華客房住宿券，民眾訂位踴躍。

金典酒店9月6日將舉辦「邊疆風情戶外池畔燒烤派對」，主廚準備了大漠蒙古風味烤全羊、西雙版納香茅烤魚、滇緬甘蔗烤雞、傣族火烤乳豬、新疆風味肉串等充滿邊疆風味的美食。業者表示，因池畔座位有限，訂位已經快額滿。

邁入第9年的台中福華中秋池畔烤肉，今年以「浪漫大溪地」為號召，9月13日至15日每晚除提供大溪地金槍魚沙拉、夏威夷芋葉烤豬、爐烤美國Prime牛肉、帶骨牛小排、阿根廷魷魚及澎湖生蠔各式美食，還邀請Jerry Workhouse樂團歡唱。

裕元花園酒店映景觀餐廳則推出戶外沙灘露台烤肉派對，標榜頂級海鮮吃到飽，還有美聲Live show，參加派對可試手氣，最大獎是價值萬元的豪華客房住宿券，目前訂席率已超過6成。

除了參加烤肉派對，在家想輕鬆烤出極致美味，可選擇日月千禧酒店極炙牛排館推出的燒烤禮盒，每盒集結A5日本宮崎和牛肋眼、AA9澳洲全和黑毛和牛肋眼，美國蛇河農場極黑豬帶骨里肌、北海道生食級干貝等頂級食材，限量15組，要征服饕客味蕾。另外，消費者也可以選擇單品，自行搭配烤肉組合。

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