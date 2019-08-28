中秋美食怎麼吃？ 「得舒飲食」抗高血壓

2019-08-28 19:23

〔記者羅綺、實習記者吳紫瑀／台北報導〕衛生福利部統計，高血壓位居國民10大死因第8名，全台20歲以上的成人，每4人就有1人罹患高血壓。中秋節即將到來，不少民眾喜歡吃應景的月餅、與親朋好友一起烤肉歡度節慶，但不論是月餅或是烤肉熱量都不低，國泰綜合醫院營養師楊蕙萍建議，民眾可以採用高膳食纖維的「得舒飲食」（DASH diet），吃得美味又健康。

楊蕙萍營養師表示，得舒飲食能控制高血壓及預防心血管相關疾病，即將到來的烤肉季，民眾可以多吃青椒、番茄、甜椒、洋蔥等蔬菜；用柚子皮加稀釋醬油代替烤肉醬，減少對熱量和鹽份的攝取，輕鬆面對即將到來的中秋佳節。

楊蕙萍營養師指出，民眾若想透過吃來改善血壓問題，可根據得舒飲食選擇糙米、地瓜、燕麥等全穀類食物代替精緻澱粉；多攝取波菜、地瓜葉、花椰菜、木瓜、香蕉等鉀和鎂含量豐富的蔬果；用魚、雞、鴨、鵝等白肉取代豬、牛、羊等紅肉；選擇植物油取代動物性脂肪與人造奶油。

國泰醫院實習營養師也表示，得舒飲食有一套簡單好記的口訣：「主食選全穀、蔬果5+5、選擇低脂乳、白肉代紅肉、吃堅果用好油」。楊蕙萍營養師指出，原則上深綠色、深黃色的蔬果裡面，鉀和鎂的含量都很豐富，「不過許多民眾都喜歡用燙的方式來料理蔬菜，這樣鉀離子很容易跟著被燙掉，最好用油爆香後，加一點水用炒的，可以保留比較多營養素」。

另外，楊蕙萍營養師提醒民眾小心糖分的攝取，例如一杯全糖的手搖杯飲料就可能超標，民眾如果想要控制高血壓，不得不多注意、採用少油少鹽低糖的飲食方式。

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