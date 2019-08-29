麻將、iPhone還有洋房！ 他守護「紙紮」發展特色祭品

2019-08-29 09:33

〔記者周湘芸／新北報導〕製作大士爺、山神紙紮及燒法船等祈求平安為農曆7月普度的重要儀式，隨著傳統紙紮技藝式微，林口區太平里長謝玉祥不忍百年手工技藝失傳，接手家族紙紮事業，發展特色祭品，曾手作麻將、智慧型手機等作品，傳遞民眾對往生者的思念。

61歲的謝玉祥從事紙紮業40多年，是紙紮舖的第3代傳人。謝玉祥說，「紙紮」是結合紮竹與糊紙的工藝，需掌握剖竹、削竹蔑、骨架製作、紙張裁切、黏貼及版印等工序，是扎制、貼糊、剪紙與彩繪等技藝融為一體的民間藝術，通常用於傳統節慶、祭祀和喪俗活動，透過紙紮品寄託生者的思念和祝願。

謝玉祥說，近年普度儀式訂作的紙紮祭品越來越多樣化，包括家電、iPhone X、歐式洋房，甚至連麻將也可以燒給親人。他表示，有對夫妻每年都會來訂做糖果盒，因為他們生病過世的兒子生前最喜歡吃糖果球，藉此表達對兒子的思念。還有人訂作高鐵列車要替家人實現願望，因高鐵剛開始營運時，家中長輩說想去坐，沒想到來不及坐到就過世。

另外，每年七夕「七娘媽」的生日，傳統習俗會火化紙紮的「七娘媽亭」，感謝天上的「七仙女」保佑小孩子平安長大。謝玉祥手工製作「七娘媽亭」，以竹篾編成，兩側有仙女和梳妝樓，讓不少當地孩子看了嘖嘖稱奇。謝玉祥說，未來也希望指導想學習紙紮工藝的孩子，將民俗技藝傳承下去。

民政局長柯慶忠表示，謝玉祥連任4屆里長，平日關懷弱勢，鼓勵長者參與社區事務，並帶領志工整頓環境，打造太平里登山步道，長年推展紙紮手工技藝，守護百年傳統不遺餘力，曾獲特優里長殊榮。

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