高美館海外展「極樂天堂」 台灣紙紮工藝前進法國

2019-06-15 15:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高美館2019年海外展「PALACE PARADIS」（極樂天堂）18日將前往法國國家凱布朗利博物館展出，探討台灣傳統生命禮儀與廟會祭儀的傳承與演變，展現台灣傳統與當代糊紙工藝的卓越成就，與豐富多元的文化特殊性。

高美館指出，台灣祭儀糊紙祭品（俗稱紙紮）的功能在於透過火化傳遞給死者，確保他們在陰間仍擁有舒適的物質享受。這些真實而曇花一現的複製品，隨著火焰消逝，呈現了深植於台灣文明裡生者與祖先彼此依附的思維。

早在中華文明初期出土的文物裡，即有喪葬祭品的蹤跡，在台灣，喪葬紙紮用品與這段悠久的歷史脫離不了關係，並成為原創且在地的藝術。「極」展從靈厝、居家用品與紙紮食物開始，再著眼於奢侈品與新科技產品，展出名牌複製品及呼應最新潮流的科技產品，最後圍繞著祖先祭祀、以及免於受「餓鬼」騷擾的必行儀式。

這次凱布朗利博物館特別安排年輕策展人朱利安‧盧梭擔任「極」展的策展人，朱利安去年於該館策畫了｢藝術裡的亞洲鬼怪展｣，受到各界矚目與歡迎，朱利安主修人類學，亦是法國文化部核定的國家級策展人；朱利安表示，台灣的紙紮工藝，有著深遠的文化底蘊，亦充滿了人情妙趣，更有豐富的藝術創意，他以歐洲人的視野，探索此一領域，期望為法國觀眾帶來不一樣的文化內涵。

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