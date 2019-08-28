中壢24公尺「超長」機車停等區 網友第一次看到全傻眼

2019-08-28 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園、中壢兩監理站轄管的桃園市機車總數超過120萬輛，面對機車騎士行駛在省道或市區道路常遇到尖峰時段機車停等區範圍不夠停的問題，公路總局第一區養護工程處中壢工務段今年6月利用道路重鋪，在中壢區延平路、環北路口的紅綠燈號誌前，重畫機車等待區、約是一般等待區的4倍「長」，大概可以容納4輛轎車的距離，無獨有偶，其延平路前方的左轉路口也有一個超長機車待轉區，中壢工務段評估在其他路口也跟進畫設。

不過，新畫此機車道等待區異常的「長」，只在前端畫設機車專用標誌，不少轎車不經意等紅燈時也會誤闖停在等待區，也有許多網友在臉書專頁「桃園爆報」PO文直呼：「這個機車停等區會不會太誇張了？對中壢不熟的我，完全沒心理準備會有這麼誇張的機車停等區，害我差點壓線違規！」

不少網友PO文熱議並留言「我上次也是在這突然發現然後有點急停…」、「真的很長」、「這個真的很長，我第一次看到也傻眼」、「真的好誇張的等待區」、「大概機車停等數量太大」；也有住在附近的網友留言「第一次看到也傻眼…但這一整條路上下班真的很塞，機車真的超多的」、「流量大時候恐怖很多汽機車都會闖紅燈」，還說「上下班機車真的很多哦還不夠停，有機會你可以看看，就懂為何要畫那麼長了」。

對此，中壢工務段段長顏建忠表示，會在9月初著手在機車等待區後端增加畫設機車專用標誌，以提醒轎車駕駛注意，他強調加長版的機車停等區長24公尺，是一般6公尺長停等區的4倍，如果實施成效佳，未來其他機車流量高的路口也會跟進畫設。

市府交通局也說，機慢車停等區線，用以指示大型重型機車以外的機車駕駛人於紅燈亮時行駛停等範圍，其他車種不得在停等區內停留。若經民眾拍照或執法人員檢舉，即有違反道路交通管理處罰條例開罰，每張罰單可處違規罰款900元。

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