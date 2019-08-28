大坡溪「血流成河」農民罵夭壽 香鋪坦承打翻染鍋：早打算自首

2019-08-28 18:30

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市新屋區後庄里大坡溪，今天中午被民眾發現溪水變成紅褐色，綿延長達1公里，農民直罵：「夭壽！附近的農田都仰賴這條溪流！」擔心農作物連帶受污染；市府環保局獲報查出上游的香鋪業者不慎將染料倒至路旁溝渠，經採水體送驗，初步認定酸鹼值、水溫正常，已令業主限期改善，另將依違反水污染防治法開罰，最高可處300萬元罰緩。

民眾中午行經新屋區後庄八路，發現大坡溪「血流成河」，照片PO上網路臉書「我是新屋人」後，引起網友公憤痛批可惡，要求環保局緝查兇手。

後庄里長姜吉隆說，大坡溪流經大坡里、後庄里、埔頂里，長約4.3公里，是當地農民仰賴灌溉的重要水源，過去水質還算清澈，上午卻突然由清轉濁，中午甚至呈現一片紅褐色，許多農民擔憂水質遭染造成農損，怨聲載道。

環保局接獲通報，緊急派遣稽查人員檢測水體，經抽樣PH值7.2、水溫29.9度，屬正常範圍，也沒有重金屬反應，初步研判是染劑或顏料流入而造成的污染。

稽查人員循水路勘查，發現後庄里某香鋪旁的溝渠有桃紅色廢水，業者坦承今上午完成香腳染色後，清理時不慎將染鍋打翻，以致染料經側溝流入區域排水，導致大坡溪染紅、綿延近1公里，對於作業疏失懊悔不已，本就打算通報相關單位自首，絕無心存僥倖。

稽查人員認定，香鋪業者違反水污染防治法第30條第一項規定，使用農藥或化學肥料，致有污染水體之虞，對業主祭出限期改善，並依法開鍘，最高可處3萬元以上、3百萬元以下罰緩。

稽查人員表示，初步了解染料為「水性紅墨」，並未含有害重金屬，對河川水體影響較不大，也不致危害農作物，染色經由水流稀釋就會沖淡消失，未來會不定期抽查業者，預防再有類似情事發生。

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