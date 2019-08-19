鳳山溪推水污染防治區 今年底公告上路

2019-08-19 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪污染頻傳，環保局將於大東橋以上中上游，劃定為水污染管制區，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污法開罰，提高罰則最重可達300萬元，列管事業單位維持最高罰則2000萬元，預計今年底公告上路。

鳳山溪沿岸大小工廠林立，登記有案達243家工廠，僅29家工廠屬於列管事業單位，夾雜部分生活污水，經常造成溪水污染，傳出惡臭、變色又泛油，影響民眾生活品質，北門里長謝秀霞、鎮北里長趙志成力促市府改善。

環保局今年1至7月稽查工廠149家次，揪出10家工廠開罰130萬2000元，但因查獲違規工廠大多為小型未列管工廠，無法以水污法管制，只能以廢棄物清理法開罰1500到6000元，明顯罰則過輕，無法達到嚇阻效果。

環保局將於鳳山溪大東橋以上中上游，依水污染防治法第29條規定，劃定為水污染管制區，集污區橫跨大樹、大寮、鳳山、鳥松4區，嚴格禁止所有造成水污染的行為，對象包括個人及所有列管、非列管事業。

環保局指出，過去曾查獲製香、印刷、染色、化學品調製或桶槽清洗等非水污法公告事業；或從事食品製造、發酵、屠宰等未達公告管制規模事業，未來一旦排放廢（污）水於管制區，影響鳳山溪水體品質者，將依水污法開罰3萬至300萬元，以杜絕非法排放發生。

環保局表示，列管事業單位若經查獲放流水超標或繞流排放，仍可依水污法開罰6萬至2000萬元，目前進行上游所有事業的清查及管制區公告的相關前置作業，預計將於今年底公告上路。

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