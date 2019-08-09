趁颱風天偷排？關西水坑溪又見白泡沫 鎮民氣炸

2019-08-09 21:41

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣關西鎮水坑溪8日下午被人發現覆蓋大量白色泡沫，民眾目測綿延4、5公里長，並散發一股化學味，將矛頭指向上游一家科技公司；縣府環保局獲報派員到場，現場檢驗水質PH值正常，已在泡沫區和該科技公司放流口採樣送驗，追查元兇。

關西鎮鍾先生檢舉，前天下午，他發現大同里水坑溪出現大量白色泡沫，順著狹窄的溪床往下游沖刷，從水源頭到聖母山下約4、5公里長都可看見，現場散發一股像漂白水的消毒化學味，擔心恐破壞溪流自然生態，立即通報環保局。

由於上游一家科技公司，過去曾有多次污染的不良紀錄，鍾先生強烈懷疑又是無良科技公司趁颱風天偷排。他說，上（7）月11日水坑溪也曾出現白泡沫，這次白泡沫更加嚴重，一直到晚上7點多才漸漸不見；但他不放心，徹夜巡邏，昨天凌晨約3點又發現白泡沫，直到5點多才又慢慢正常。

環保局表示，接獲民眾檢舉後，稽查人員趕到水坑溪，現場檢驗水質PH值為8.1，屬正常範圍，隨即往上游追查。其中一家化工廠現場無排水，水溝也無異常、無泡沫； 同時也到另一家科技公司廠內稽查，採集水樣化驗重金屬和化學需氧量（COD）等項目，將透過比對分析，確認來源，報告約3週後出爐。

環保局統計，該科技公司多次被查獲違反水污染防治法，累計罰鍰數十萬元。

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