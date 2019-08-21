中壢藝術園區整建變裝 小朋友樂翻

2019-08-21 21:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區南園二路、已有30年歷史的中壢藝術園區（原名忠福公園），因園內硬體設施多已老舊，中壢區公所去年10月斥資1993萬元修繕，原本預計今年5月完工，因為變更部分設計，直至8月初終於重新開放，新打造的園區綠意盎然，新增遊具土丘滑梯、旋轉陀螺、鞦韆、攀爬網及攀岩塊等，令小朋友玩的樂不思蜀，另擴建圓形溜冰場、雕塑藝術作品，並更新河堤步道舖面，提供里民一個嶄新的公共設施。

中壢藝術園區位於忠福派出所旁，占地約4538坪，是中壢早期開發的公園之一，園內綠意盎然、擺放許多雕塑藝術品，是居民喜愛的休閒環境，但因久未更新、硬體設施老舊不堪，且園內地面多有高低落差、積水頻傳，區公所去年10月開工整建，汰換園內座椅、施作綠美化、更新沿新街溪150公尺的河堤步道鋪面，並拆除不符CNS安全規範的搖椅、爬梯等遊具，希望「整型」後的園區更符民眾期待。

中壢藝術園區整建修繕工程，包含全區排水設施改善、無障礙動線規劃、廣場設施更新、特色遊戲場建置、溜冰場增加林蔭休憩空間等；公園鄰近新街溪水岸空間，規劃親水步道上至新街橋、下至高速公路，加入林下漫遊空間，打造舒適愜意的林蔭休憩場所。

桃園市議員彭俊豪表示，中壢藝術園區整建修繕完工後整個園區煥然一新，到園區休閒運動的里民變多了，針對有長輩提到，園區需要靠背式的座椅，這部分他會建請公所改善。

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