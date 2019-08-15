中壢中元慶典藝術節下週登場 有彩繪神豬、玖壹壹活動超精彩！

2019-08-15 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局、中壢區公所及中壢仁海宮合辦「好客保庇」中壢區中元慶典藝術節，19、20日於中壢仁海宮登場，市長鄭文燦15日下午出席宣傳活動，他預告今年不僅規劃水燈祈福遶境，慶讚之夜活動邀請人氣饒舌團體玖壹壹等藝人獻唱，更首創彩繪神豬創作展示，將是中元慶典的指標打卡熱點，希望藉由活動發揚中壢在地客庄文化。

鄭文燦表示，隨著時代變遷及環保意識抬頭，殺豬酬神傳統已逐漸改由各式創意神豬競賽取代，中壢區中元慶典藝術節今年首創打造5公尺超大型創意神豬，邀請曾四度榮獲德國紅點設計獎的桃園在地藝術家游明龍彩繪設計；另有五隻1.5公尺的FRP神豬，由台灣新銳藝術家吳騏彩繪設計，讓傳統慶典活動融入更多創新元素。

一連兩天的活動，19日下午3點至晚上10點為水燈篙遊街，由仁海宮與中壢10個輪值里提供40部藝閣車及10部燈篙車，規模盛大，讓無主孤魂得到安慰；20日晚上7點30分至9點30分的封街慶讚晚會，集結玖壹壹、官靈芝、林芯儀、草囤囝仔、愛客樂、香蕉哥哥等在仁海宮前封街嗨唱，同時有摸彩活動。

中壢區長吳宏國也說，慶讚晚會開始前，20日下午4點30分起在周邊另有彩繪藝術神豬打卡區、客家闖關遊戲、客庄及吃喝玩樂市集、彩繪撲滿豬及手作粢粑親子體驗等創意互動，讓民眾有吃有玩嗨翻一整晚。

包括市議員魯明哲、彭俊豪、謝美英、市府民政局副局長林香美、客家局主秘饒佳汶及輪值區里長等人都一同出席活動。

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