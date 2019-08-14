中壢商圈明封街中元慶 沙琪瑪「飛天豬」保平安

2019-08-14 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕15日適逢農曆7月15日，中壢火車站前的中平商圈從上午11點至下午5點於中平路與建國路、復興路口，以及美樂路封街舉辦中元慶典，現任石頭里里長也是中平商圈發展協會理事長劉柏成，號召在地糕餅店家於1個月前開始籌備，除用糯米與麵粉製作長環保豬公加上七彩霓虹燈，加碼製作沙琪瑪「飛天豬」，在豬年顯得特別討喜，與潮流街區產生對比的美感，慶典結束後將現場「殺豬公」分送給在地里民保平安。

26歲的劉柏成，是中壢區最年輕的里長，三代都住在石頭里，4年前當選中平商圈發展協會理事長，當時還是全國商圈最年輕的理事長，中平商圈一直是許多年輕學子和外國人士常去的商圈，給人印象如台北的西門町，他認為舉辦中元慶典除能表達感恩與祝福之意，也凝聚了在地的感情。

劉柏成已經連續3年奉獻辦理慶典費用，邀請多位佛教法師共同主持法會誦經、祈福，號召在地糕餅店家用糯米、麵粉製作長120公分、寬100公分、高200公分的環保豬公與花燈，15日會運至慶典現場「殺豬公」分送給里民保平安，也會分送供品給有需要的人。除了原本有的環保豬公，今年加碼製作長120公分、寬90公分、高50公分的沙琪瑪「飛天豬」，14日下午完工亮相，讓里民直呼萌翻了。

劉柏成說，透過中元慶典希望讓地方感受到被祝福，未來也會心懷感恩並致力推動公益和服務計劃，把社區、公益、商圈串在一起，讓店家、居民與弱勢族群，多方受惠。

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