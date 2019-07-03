「桃園西門町」騎樓整平 桃市密度最集中、改善最長

2019-07-03 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕有「桃園西門町」之稱的中壢站前中平商圈，位於中壢火車站站前出口處，早期的中平商圈地板是柏油路，後來才重新整修成為人行步道，市府養護工程處去年初開始辦理騎樓整平工程，分別於中正路、中平路、中和路、建國路、元化路、和平街等6個路段完成約1500公尺，為市轄密度最為集中且改善長度最長的地區，甚至有落差50公分的騎樓挑戰不可能任務完成整平。

中平商圈7月1日起挺進省道延平路辦理整平工程，4日可望完成改善長度約90公尺，同日移至大同路續辦改善工程，改善長度約125公尺。

在地石頭里長、也是中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，石頭里每4人有1人是65歲以上長者，亟需安全、無障礙的友善人行環境，加上中壢車站每日旅客約5萬人，站前中正路正進行捷運工程，逛街人潮高度倚賴騎樓通行，騎樓完成整平工程後，提供一般民眾、菜籃族、行動不便人士、推嬰兒車的父母等通行使用，多數商圈成員也樂意配合市府騎樓整平計畫。

不過，已整平的騎樓空間常被部分店家擺設攤車或商品佔用，以及停放機車、自行車佔用，讓整平美意大打折扣。對此，養工處表示，騎樓空間屬於私權，為提供騎樓人行空間，市府透過地磚鋪設拼花的設計手法，設置1至1.5公尺人行淨寬，並透過商圈發展協會，商圈自治約束店家，以確保行人通行安全外，針對機車停車位不足的路段，協調交通局待覓地規劃機車停車格、公告為禁止停車路段，屆時會要求警方強制取締騎樓的違停。

養工處表示，騎樓整平工程本身困難度不高，但騎樓空間屬於私權，中平商圈的店面又是寸土寸金，取得屋主同意書及事前溝通才是困難之處，為避免施工影響生意，經調整騎樓施工工序，以街廓為單位，分4個階段並採日夜施作，低噪音工程於夜間施作，每個街廓主體工程施工期只要3天即可完成，大幅縮短工期，降低對居民及店家的影響。

另工地磚材質部分嚴選耐用性佳、止滑性高、自潔性好的鋪面，搭配跳色拼花圖案增加色彩層次感、增設裝飾帶區隔人行空間、鋪設騎樓整平LOGO磚面等，以型塑商圈特色及高品質的友善通行環境。

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