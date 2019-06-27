騎樓能做生意不能停車？婦違停抗罰 法官這樣神解釋…

2019-06-27 00:00

〔記者王捷／台南報導〕陳姓婦人將汽車停在自家騎樓，卻遭警方檢舉，她怒打行政訴訟質問，為什麼騎樓可以做生意，她卻不能停車！法官解釋，雖然路邊隨處可見騎樓停車，但是依據路交通管理處罰條例，騎樓屬於道路，屋主有義務提供公眾通行，用來行人通行的道路本來就不該停車；至於拿騎樓做生意，不在案件的討論範圍，法院這個月駁回陳婦的訴訟，還要讓陳婦多繳300元訴訟費。

很多民眾誤解騎樓可以停車，陳婦也這麼認為，去年12月將轎車停在自家騎樓，被警員檢舉違停，她很生氣，向警分局申訴，但警方認為違規事實明確，沒有撤銷陳婦的違停罰單，陳婦不滿，向台南市交通局提出行政訴訟。

陳婦主張，她是守法的市民，違規罰單也都自己繳納，唯獨她違停在自家騎樓遭開單不能接受，因為她常看到騎樓有人做生意，也有民眾停機車，市府推動騎樓暢通計畫，在騎樓標示了「行人行走線」的綠色粗線，她也沒有超過，有留通道給行人走路，同一個城市、同一段道路，請問公正、公平何在？不要壓榨百姓。

法官認為，交通管理處罰條例第3條第1款所稱的「騎樓」屬於道路，屋主也有義務提供民眾通行，雖然常常見到騎樓有停汽機車，但實際上騎樓不能作為私用，與陳婦停車超過「行人行走線」無關，所以爭議點必須回到陳婦是否為臨時停車，但所有的證據證明陳婦不是臨停，駁回陳婦告訴。

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