桃園騎樓處處是陷阱 民代要求加快整平速度

2019-04-16 22:35

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市從106年推動騎樓整平工作，截止去年底為止僅完成36條道路、4177米，議員李家興今天在工務局報告時就抱怨，這樣的進度太慢，呼籲市府加快腳步；對此，副秘書長兼工務局長黃治峯表示，市府推動騎樓整平工程已經加快進度，今年預計完成3230米，並新增楊梅、平鎮、龍潭、大溪、大園等行政區。

黃治峯說，騎樓整平範圍包含各行政區主要商圈、車站、重要建築物之周邊區域及30米以上主要幹道等重要據點，並申請營建署騎樓整平經費1500萬元，市府自籌1500萬元，合計3000萬元，截至去年底為止，完成36條道路、4177米，另騎樓屬於私人所有，改善需取得屋主同意書，為提升騎樓住戶同意率，工務局已邀集議員、里長及民眾辦理騎樓整平說明會，去年完成22場說明。

黃治峯表示，截至去年底，騎樓整平路段含括桃園、中壢、八德、龜山、新屋、蘆竹等6個行政區，今年將增加5個行政區，總計11個行政區，除觀音、復興外，各行政區都已展開騎樓整平工程。

其中大溪區在中華路（信義路－康莊路）全長1800米，平鎮區延平路一、二段（育英路－環南路）全長750米，這二個路段都於3月底完工；另大園區民生南路（中華路－中正東路）全長1200米，預計8月底完工，楊梅區校前路（秀才路-環南路段）全長700米，預計7月底完工；龍潭區中正路（新龍路-北龍路）全長745米，預計8月底完工。

黃治峯指出，推動騎樓整平是吃力不討好工作，店家除擔心影響生意外，也有商家將騎樓當成店面延伸怕施工後無法繼續做生意，加上一個街廓可能有4、50戶商家，只要一家不同意就無法施工，都影響施工進度，為了加速政策推動，市府除明訂貼磁磚等低噪音工程在夜間施工外，另市府免費幫商家鋪設防滑鋪面，也可減少雨天滑倒的糾紛，至於有高低落差的騎樓，則以斜坡方式，讓輪椅、嬰兒車可以順利通過。

李家興說，楊梅幾條主要道路，騎樓都不平整，對民眾相當不便；議員黃景熙表示，桃園、中壢火車站是全國運量第2、第3車站，商圈人潮甚多，但市區周邊商圈高高低低的騎樓很不友善，因為落差大，民眾踩空跌倒或被絆倒時有所聞，對輪椅族、推嬰兒車的家長而言更是危機四伏。

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