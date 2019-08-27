竹市仲夏藝文季壓軸場 采風樂坊《十面埋伏》週六登場

2019-08-27 14:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市「2019仲夏藝文季」31日晚上7點采風樂坊的器樂劇場表演《十面埋伏》將在大湳雅公園登場，市長林智堅表示，去年《十面埋伏》首次新竹演出吸引萬人參與全場爆滿，讓他感受到市民的熱情，因此今年再邀采風樂坊前來，感人又精彩的歷史鉅作，去年向隅的觀眾絕對不能錯過！

林智堅表示，仲夏藝文季今年由采風樂坊《十面埋伏》壓軸，這是一齣將傳統器樂結合燈光、舞蹈、特技、火舞等元素，讓霸王項羽與虞姬的愛情故事呈現在大家的眼前的鉅作。

文化局表示，采風樂坊成立於1991年，在國際樂壇中十分活躍，以傳統音樂為根基，將傳統樂器與當代、跨界劇場等多元藝術型態結合，除了表演傳統器樂及臺灣音樂外，也致力於現代音樂演奏，並嘗試多元跨界的劇場表演，足跡遍及亞洲、歐洲及美洲等地。

采風樂坊團長黃正銘表示，采風樂團每每在全台巡演總是爆滿，觀眾已累積五萬人次，常邀請許多不同領域夥伴合作，並有許多經典改編作品。《十面埋伏》是采風樂坊東方器樂劇場系列開創之作，首創器樂劇場表演模式，以傳統器樂為主體，融合絢麗燈光、影像、舞蹈、特技、火舞等元素，希望能在大湳雅公園搭建的大型舞臺上，帶給觀眾們聽覺與視覺的雙重震撼。

此劇內容講述「楚漢相爭」裡劉邦和項羽間的劇烈戰爭，且融入了項羽和虞姬間淒美的愛情故事。由胡啟志飾演項羽、何海翔飾演劉邦、采風樂坊琵琶演奏家林慧寬飾演虞姬，全劇展以雷火演譯項羽的霸氣、用古箏表演劉邦的狡猾、並用琵琶表現虞姬的懷春，高潮迭起的劇情還包含兩軍交戰壯闊的「十面埋伏」劇情及最後項羽烏江自刎的「悲歌」，這些情境的鋪陳，創造出極具想像空間的楚漢相爭故事。

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