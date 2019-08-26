「白鹿」急奔過恆春半島 墾丁8月觀光被水扁慘

2019-08-26 00:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕白鹿颱風週末急奔橫越恆春半島，雖然當地沒有出現明顯災情，但旅宿業已經受到重傷，平均退房或延期高達4成以上，當地志工上週剛努力恢復的沙灘景觀也「打掉重練」，南灣沙灘甚至出現50公分落差，業者們大嘆「整個八月都被『水扁』，有夠淒慘！」

「整波雨勢加上白鹿追擊，簡直快跑路了！」水上活動業者大嘆，從8月初到白鹿颱風過境，幾乎整個月都無法正常營業，各大沙灘幾乎天天插起紅旗警告，許多民眾看到紅旗便放棄戲水，30日就要開學，剩下5天業績恐難回春。

恆春半島8月份遇上農曆鬼月已經影響訂房率，幾個颱風雖未登陸，卻從月初不斷遇到颱風外圍環流影響海況，接著利奇馬颱風外圍掠過，多日風浪毀壞沙灘景觀，當地志工剛動員淨灘，白鹿颱風又帶來風浪，也令當地業者相當沮喪。

墾丁多家星級飯店業者分析，23日至25日受到白鹿颱風影響，退房及延期都超過4成以上，24日更慘達6成取消，加上整個月天候不佳的影響，暑假結束前最後黃金週末就這樣結束，雖然接下來幾天住房都高達9成以上，仍難弭平整個月損失。

受傷慘重的民宿業者們則大嘆，今年墾丁觀光好不容易有起色，7月份整體業績亮眼，沒想到8月「遇水扁」，加上中國限制自由行等因素，下半年恐怕要面臨嚴重衰退狀況，希望政府旅遊補助能有效拉抬國內旅遊。

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