獨家》白鹿颱風來襲 台中這條登山步道竟然人超多

2019-08-24 14:48

〔記者許國楨／台中報導〕白鹿颱風襲台，沒想到台中市大坑登山步道中難度最高的4號步道，今天竟然出現爆滿情形，有山友打趣說，可能是台中市無風又無雨，很多人沒地方跑，才會出現塞車情形，也有山友說，因市府公告有多條步道進行整修工程，民眾才會改登該條步道導致。

根據市府官網顯示，地處海拔470至850公尺之間的大坑4號步道，由於坡度落差極大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力及耐力，被稱為「軟腳坡」，山稜線延伸而上的步道，不僅考驗著登山客的體力，更挑戰著膽識，沿著猶如萬里長城的步道終點可連接5號步道，全程攀登約需2個小時。

而該條步道雖是大坑所有步道中，號稱難度最高且最有挑戰性的一條，但因登頂後視野極佳，吸引不少民眾前往，只是今天白鹿颱風襲台，該條步道反出現爆滿情形，實令人始料未及。

有山友中午在相關LINE群組說，颱風天很多人沒地方跑，都跑去4號了，人超多趕快溜之大吉；也有山友說，去晃晃，結果也是一堆人去晃晃！還好早一點去...，不然就塞車了。

而這個怪現象一直持續到下午依舊，朱姓山友說，根據中央氣象局預報資料，台中市因未達停班課標準，今天照常上班上課，但原本就是週末影響不大，加上台中市無風又無雨，才會有大批山友湧進4號步道；李姓山友則說，市府前陣子就公告，大坑有多條步道目前進行整條工程封閉，許多民眾因此改登該條步道導致。

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