雲林居白鹿颱風警戒區 水利、工務嚴陣以待

2019-08-24 14:31

［記者黃淑莉／雲林報導］白鹿颱風來襲，雲林位在陸上警戒區，可能有局部大雨，雲林縣長張麗善今天到古坑山區視察災害搶修狀況強調，縣內建設工程、交通路網、排水系統都嚴謹控管，另消防局、水利處、警察局、工務處也都嚴陣以待，呼籲民眾颱風天出門要注意自身安全。

日前連續多日暴雨，造成雲林山區有部分道路崩塌、落石，尤其是縣道149甲、鄉道雲220-1線、209線等路段崩塌情況嚴重，白鹿颱風來襲，避免颱風挾帶大雨災情擴大，張麗善今天率工務處、水利處、消防局、警察局等局處長前往古坑山區道路勘災。

工務處長汪令堯表示，縣府與各單位、地方村里長建立災害通報Line群組，山區設有機具派駐點，只要地方通報有災情，即派員及機具前往搶通，簡易規模當天即可搶通，情況較嚴重也會先搶通一車道讓車輛可單側雙向通行，大雨受損路段都已緊急搶通，也報請後續災後復建計畫。

張麗善指出，縣內災害緊急應變已做到位，災害發生第一時間搶通讓民眾通行，但不能只治標，治本部分希望能在易落石地點施做明隧道，或其他噴漿、植被，讓山壁土石不再崩落。

張麗善強調，縣府在颱風前針對各路段做好防汛工作，沿海易淹水地區、易崩塌土堤，也做好疏濬及維護管理，災害應變中心針對建設工程、交通路網、排水系統都會嚴謹控管，消防局、水利處、警察局、工務處都嚴陣以待。

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