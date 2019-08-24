台鐵彰化以南對號列車午後停駛、花東、南迴線全日停駛（不斷更新）

2019-08-24 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕白鹿颱風襲台，國內鐵公路及航空交通都受到影響，以下為本報為讀者整理今日各地交通、活動異動情形。

◎交通異動資訊◎

☆陸上交通☆

白鹿來襲 台鐵彰化以南對號列車午後停駛、花東、南迴線全日停駛

台鐵表示，西部幹線基隆－彰化間，各級列車正常行駛，彰化以南區間，南下方向中午12點後對號列車停駛，不；彰化以南區間北上列車，中午12點後對號列車停駛，區間車嘉義－彰化間正常行駛，嘉義以南停駛。花蓮－台東間各級列車全日停駛。南迴線新左營－台東間各級列車全日停駛。支線方面僅沙崙支線下午2點後停駛，其餘皆正常行駛。

颱風來襲 嘉義縣阿里山林鐵支線24日停駛

颱風來襲，阿里山林鐵祝山、沼平、神木支線24日停駛，阿里山森林遊樂區休園。



台灣高鐵今日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車

台灣高鐵公司表示，高鐵全線維持正常行駛，各車次列車依時刻表發車，但部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，若延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。



漁船返港、部分航班取消 5省道擬封路

交通部公路總局表示，颱風今日已經逐漸影響台灣東部、東南部，可能實施預警性封路路段，宜蘭南方澳漁港就被八百多艘入港避風浪的漁船塞爆；綠島的遊客也都提前回台東，人潮擠爆富岡漁港。



中橫公路太魯閣至大禹嶺 上午10點起預警性封路

中央氣象局預報今花蓮以南將籠罩在暴風半徑內，台8線中橫公路山區預估總雨量24小時恐達400豪米，公路總局考量山區道路致災風險高，太魯閣至大禹嶺預計實施預警性封路。上午10點後只出不進，中午12點全線封閉，後續視風雨及道路情況再開放通行。



白鹿颱風將來襲 以下路線恐預警性封閉

警戒路段包含台9線南迴公路、台11線海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路東段、台23線東富公路等山區公路等，公總將視風雨狀況發布警戒行動作為。



國道7路段 將視風力降低速限甚至封閉

國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道，以及國道3號高屏溪橋以南、國道5號頭城至蘇澳等A級路段；國道3號香山至快官、國道4號全線等B級路段，將會依平均風速強度進行相關交通管制措施。



颱風陸警若發 南庄124縣道、苗21線將封閉

苗栗縣南庄鄉一二四縣道獅頭山段、苗廿一線十一．七公里處，日前才因大雨導致山崩，南庄鄉公所宣布，一旦氣象局發布陸上颱風警報，即刻針對上述路段封閉通行。



中88線崩塌走山 中市府：切勿進入

連接豐原區與新社區的東陽路（中88）嚴重崩塌走山，台中市府建設局長陳大田，提醒用路人不要進入災區道路，有實際需求者則改由石岡區台3線繞道通行。



☆船運停航☆

白鹿颱風來襲 台馬之星今晚、明天停航

白鹿颱風朝台灣逼近，中央氣象局今天下午2點30分發布陸上颱風警報，航行台灣到馬祖之間的離島交通船「台馬之星」原定今晚10點開船，也於今晚宣布停航，明天也將停駛；至於25日「台馬之星」是否開船，將看白鹿颱風行進的速度與海象而定。



航港局公告：3航線共計停航11航次

基隆-馬祖：開航1航次、停航1航次

富岡-蘭嶼：開航2航次、停航4航次

後壁湖-蘭嶼：開航2航次、停航6航次



白鹿颱風恐掃南台 東琉線週六停駛

白鹿颱風路線昨晚往南修正，屏東、台東首當其衝，東琉線交通船航線今天仍正常行駛，但週六預計停航。



綠島、蘭嶼旅客提前撤離避颱 交通船明全天停航

綠島、蘭嶼旅客提前撤離避颱，旅客輸運預計在今天中午結束、不再開船，24日蘭嶼、綠島全天停航，25日將視天候狀況再行公告。



新華航業公告：台馬之星今日停航、台華輪明日停航

台馬之星：8月23日因海象不佳，基隆→南竿→東引→基隆 取消

台馬輪：8月24日因海象不佳，短程（東引→南竿） 取消



☆航空異動☆

白鹿颱風影響 高雄機場逾百航班異動

高雄航空站統計，國際線抵達高雄的航班，有20個航班延誤、26個航班取消；從高雄站出發的航班，有12個延誤、21個取消。國內線則有25個航班取消。



白鹿颱風來襲 8/24飛機航班異動看這裡

基於飛行安全考量，台灣虎航宣布明天多航班取消、提早與延後起飛、改降其他機場；長榮／立榮航空則有3航班取消；華信國內線、國際線均有航班取消。



◎活動◎

☆活動暫停/提前關閉/取消/延後☆

白鹿颱風來襲， 基隆嶼24、25日封島2天

受到白鹿颱風外圍環流影響，預測24、25日颱風較接近台灣， 北部基隆沿海平均風力達6級以上大浪至猛浪，故宣布基隆嶼24日起至25日止封島2天。



白鹿颱風來襲 龜山島明起封島2天

龜山島明（24）日起封島2天；東北角風景區管理處說，受白鹿外圍環流影響，海上風浪較大，不利船隻登島，所以暫時封島。



颱風攪局 潮州賽神蝦延至9/1舉行

氣象局預估，白鹿颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大趨勢，屏東縣嚴陣以待，潮州鎮公所首辦的「潮洲賽神蝦」原本預計在8月24日舉行，公所今天發布通知，活動將順延至9月1日舉行。



2.6萬名考生注意！白鹿颱風恐強碰台電招考

台電將於本週日（25日）舉辦今年度「新進僱用人員甄試」，台電今表示，只要4地其中任1考區受颱風影響，所有考區將同步停止考試。



受白鹿颱風影響 志願兵考試、軍樂兵專長測驗延期

國防部今早表示，原訂於明日舉行的國軍志願士兵第5梯次考試，將延期下週六（31日）實施，另外，「軍樂兵」專長測驗順延至108年9月1日（星期日）實施。



白鹿颱風來襲 羅東林管處轄下山區步道今午12點起封閉

林務局羅東林區管理處為因應颱風來襲，所轄社區步道群從中午12點起預警性暫停開放，呼籲遊客暫勿前往，以免發生危險。



白鹿週末恐來襲 桃園多項活動延期

週末可能襲台降下豪大雨，桃園有多項活動取消或延期；桃園市府已備妥五萬個沙包供民眾洽各區公所或里長領取。



白鹿颱風侵台機會高 太平山明天下午4點預警性休園

太平山國家森林遊樂區23日中午12點起停止入園售票，下午4點起採預警性休園，原預定住宿園區旅客，所繳訂金將全數退還。



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法