明天台鐵花東線、南迴線對號列車停駛 高鐵正常營運

2019-08-23 21:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕白鹿颱風來襲，台鐵局宣布，明天中午12點前，西部幹線各級列車正常行駛，東部幹線對號列車台北─花蓮間正常行駛、花蓮─台東間停駛，區間列車台北─花蓮間正常行駛、花蓮—台東間視風兩狀況機動行駛；南迥線新左營─台東間對號列車全部停駛，區間列車潮州─枋寮間視風兩狀況機動行駛，不過普通車3671次、3672次均全區間停駛；台鐵各支線則維持正常行駛。高鐵明天全線維持正常行駛。

台鐵除了東、西部幹線及南迴線，南半環跨線對號列車，301次全區間停駛、751次新左營─台東間停駛、371次新左營─台東間停駛、1次潮州─花蓮間停駛、2次花蓮─潮州停駛、372次台東─新左營間停駛。

台鐵局說，民眾購買車票乘車日於海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，列車停駛、旅客無法搭乘時，可於乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站售票窗口辦理免手續費退票。

台灣高鐵公司說，明天高鐵全線維持正常行駛，各車次列車依時刻表發車，但部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，若延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵公司也呼籲鄰近高鐵沿線民眾，務必加強固定大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，避免物品遭強風吹落後，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，嚴重影響行車安全，更有觸法之虞。

高鐵公司指出，民眾購買車票乘車日於海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，若列車正常運行而未搭乘，可於乘車日起1年內，持未經使用車票，至高鐵各車站免收手續費辦理退票。

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