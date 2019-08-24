白鹿來襲 台鐵彰化以南對號列車午後停駛、花東、南迴線全日停駛

2019-08-24 11:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受白鹿颱風影響，台鐵宣布今日中午過後至晚間12點的列車行駛狀況。

區間車嘉義以南停駛

台鐵表示，西部幹線基隆－彰化間，各級列車正常行駛，彰化以南區間，南下方向中午12點後對號列車停駛，不過511次七堵－潮州、117次基隆－潮州，皆會行駛至嘉義站，區間車彰化－嘉義間正常行駛，嘉義以南停駛；彰化以南區間北上列車，中午12點後對號列車停駛，區間車嘉義－彰化間正常行駛，嘉義以南停駛。

花蓮－台東、新左營－台東全日停駛

東部幹線方面，台北－花蓮間各級列車正常行駛，花蓮－台東間各級列車全日停駛。南迴線新左營－台東間各級列車全日停駛。支線方面僅沙崙支線下午2點後停駛，其餘皆正常行駛。

台鐵局今日中午12點前，西部幹線各級列車正常行駛，東部幹線對號列車台北－花蓮間正常行駛、花蓮－台東間停駛，區間列車台北－花蓮間正常行駛、花蓮－台東間視風兩狀況機動行駛；南迴線新左營－台東間對號列車全部停駛，區間列車潮州－枋寮間視風兩狀況機動行駛，不過普通車3671次、3672次均全區間停駛；台鐵各支線則維持正常行駛。

台鐵局表示，因應颱風變化，呼籲乘客出門前，可透過台鐵局官方網站、台鐵24小時旅客服務電話查詢最新列車資訊。台鐵局表示，民眾購買車票乘車日於海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，列車停駛、旅客無法搭乘時，可於乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站售票窗口辦理免手續費退票；旅客車票若已使用則不得退票。

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